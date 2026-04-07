L'atur minva en 71 persones el març a Terrassa

El nombre d'aturats a Terrassa ha tornat a minvar lleugerament aquest mes de març després del repunt registrat al febrer. Segons les dades recollides per l'Observatori del Treball i el Model Productiu, la ciutat ha tancat el tercer mes de l'any amb 11.514 persones sense feina, 71 menys que 31 dies abans, la qual cosa suposa un petit descens d'un 0,61%.
Aquesta xifra de desocupats és la més baixa en un mes de març des del 2008, com ja havia passat els últims dos anys. Enguany la distància amb la dada d'aleshores és més petita, però encara hi ha força diferència. Fa 18 anys hi havia 10.465 terrassencs a l'atur.
En la comparació interanual, el nombre d'egarencs apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació s'ha reduït un 1,64%, amb 192 desocupats menys que els 11.706 que es registraven el març del 2025.
Segons la Diputació de Barcelona, la taxa d'atur registral a Terrassa és ara d'un 9,9% i al Vallès Occidental d'un 8,6%
Menys de 42.000 vallesans desocupats
A la comarca l'atur ha tornat a situar-se per sota de les 42.000 persones. La comarca ha tancat el mes de març amb un total de 41.599 persones sense feina, 410 menys que al febrer. Així doncs, hi ha hagut un descens un pèl més intens que a Terrassa: d'un 0,98%.
Si ens centrem en l'evolució interanual, el Vallès Occidental registra ara 961 desocupats menys. El març del 2025 n'eren 42.560. Així doncs, hi ha hagut una caiguda d'un 2,26%, en aquest cas també més gran que a Terrassa.
Dels 23 de municipis de la comarca, només cinc (Badia del Vallès, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Ullastrell i Vacarisses) han acabat el març amb més persones sense feina que un mes abans. En dues localitats (Sant Quirze del Vallès i Viladecavalls) la xifra s’ha mantingut inalterable. Els altres 16 municipis han restat persones a la llista de l'atur.
En termes interanuals, encara hi ha menys municipis que han experimentat augments: només Cerdanyola del Vallès (que ha passat de 2.103 a 2.133 aturats), Sant Llorenç Savall (de 103 a 111) i Ullastrell (de 61 a 62). En les altres 20 localitats hi ha hagut davallades.
A Catalunya, l’atur ha caigut en 3.777 persones al març (-1,15%) després de tres mesos a l’alça en un mes influït per les contractacions de Setmana Santa, que aquest any ha caigut a finals del tercer mes de l'any. El descens deixa 323.476 desocupats apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació, el total més baix des del març del 2008. En la comparació interanual, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït amb 8.289 desocupats menys, un 2,50% inferior al mateix mes del 2025.