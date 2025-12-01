Creix la contractació laboral al Vallès, però també el nombre d'afectats per ERO

La contractació laboral al Vallès Occidental va experimentar un lleuger impuls durant el mes d’octubre. En total, es van formalitzar 27.034 contractes, un 3,1% més que al setembre, cosa que equival a 823 contractes addicionals. Tot i aquest creixement mensual, la comparació interanual mostra un comportament menys positiu: respecte a l’octubre del 2024, la contractació va disminuir un 6,6%, amb 1.900 contractes menys.
Així ho recull l’informe d’indicadors de seguiment del mercat de treball publicat divendres per l’Observatori del Vallès Occidental.
Pel que fa a la naturalesa dels contractes, el 43% (11.633) van ser indefinits i el 57% (15.401) temporals. L’augment mensual respecte del setembre es deu sobretot a l’increment de la contractació temporal, que va créixer un 10,6%, mentre que la indefinida va caure un 5,3%. En termes de tipologia específica, els indefinits ordinaris representen el 40,1% del total i els eventuals, el 35,9%.
En la comparació anual, el descens s’explica principalment per la caiguda dels contractes temporals (–11,9%), mentre que els indefinits experimenten un lleuger creixement (+1,6%).
Amb les dades acumulades entre gener i octubre, la comarca suma 222.735 contractes, un 0,6% menys que en el mateix període de l’any passat.
Regulació de l’ocupació
Paral·lelament a l’evolució de la contractació, l’octubre va ser un mes d’augment significatiu en l’impacte dels expedients de regulació d’ocupació (ERO). Es van registrar cinc procediments que van afectar 716 persones, 639 més que al setembre. D’aquest total, 619 treballadors van ser sotmesos a suspensions de contracte i 97 a reduccions de jornada.
La incidència territorial dels ERO va ser desigual. Sentmenat concentra el gruix dels afectats, amb 553 persones, seguit de Montcada i Reixac (91), Castellbisbal (58), Sabadell (8) i Barberà del Vallès (6). Sectorialment, la indústria torna a ser el sector més afectat, amb 702 treballadors, mentre que els serveis en sumen 14.
Entre gener i octubre, el Vallès Occidental acumula 52 expedients de regulació, que han afectat 3.297 persones. D’aquest conjunt, 2.484 ho han estat per suspensions de contracte, 752 per extincions i 61 per reduccions de jornada. La distribució territorial evidencia una forta concentració a Castellbisbal (1.281 persones), seguida de Sentmenat (553), Castellar del Vallès (376) i Terrassa (330). Les indústries manufactureres continuen sent el sector més castigat, amb 2.877 persones afectades des de principis d’any.