Livefresh i Digipal triomfen a Impulsa Startup 2025

Livefresh, liderat per Chema Chaqués, i Digipal, de Katherine de los Santos, són els dos projectes empresarials de base tecnològica més ben valorats per la Cambra de Comerç de Terrassa, en el marc del “demo day” del programa d’acceleració Impulsa Startup. El primer és un projecte ubicat a Sant Cugat del Vallès i amb fàbrica a Castellbisbal que està especialitzat en solucions de fred intel·ligent amb materials sostenibles. El segon proposa una solució per transformar tiquets físics en digitals, contribuint a la sostenibilitat i a l’optimització de la gestió documental en comerços i empreses.
Els premis s'han decidit aquest dijous al vespre en una jornada que suposava el tancament de l’edició 2025 d’Impulsa Startup i en què els 12 projectes que hi han participat han presentat les seves propostes davant d’inversors per accedir a finançament. Livefresh i Digipal han rebut, respectivament, el primer premi, dotat amb 4.800 euros, i el segon, de 1.800.
El jurat ha estat format per Jordi Rodríguez, vicepresident tercer de la Cambra de Comerç de Terrassa; Iolanda Pujol, responsable d’Estratègia i Projecció Corporativa; Carles Vericat, director de desenvolupament empresarial de SCALAI; i Pilar Moliné, fundadora de Becadvisor.
Impulsa Startup està coordinat per la Cambra de Comerç de Terrassa i finançat pel Fons Social Europeu Plus, a través de la Cámara de España. Aquesta n’ha estat la segona edició i des del servei d’Emprenedoria de la Cambra ja es treballa en la nova convocatòria per al 2026. Com apunta la responsable del programa, Montse Junyent, “l’objectiu és seguir enfortint l’ecosistema emprenedor de la demarcació”.