Leitat accelera l’adopció de la fabricació additiva

El projecte Ecosistema GO!, coordinat per Leitat, presentarà els seus resultats finals el pròxim 2 de desembre a la Universitat Carlos III de Madrid, en una jornada que reunirà experts i agents clau del sector de la fabricació additiva. L’esdeveniment, titulat “La nova era de la indústria”, mostrarà casos d’èxit i debat sobre les darreres tendències i aplicacions industrials de la tecnologia.
Ecosistema GO!, finançat pel CDTI i format per Leitat, Aitiip, IDONIAL, AIMEN, ADDIMAT, HP i Melito, ha creat un entorn col·laboratiu per accelerar l’adopció industrial de la fabricació additiva a Espanya. Segons David Adrover, secretari general de l’IAM3DHUB, operat per Leitat, “l’Ecosistema GO! ha reforçat la col·laboració entre els principals referents de la fabricació additiva a Espanya i facilita que la tecnologia arribi cada vegada més a la indústria”.
La jornada inclourà presentacions dels avanços i casos d’ús reals, així com sessions B2B per connectar les necessitats industrials amb solucions tecnològiques, fomentant noves col·laboracions. El projecte FIDELIA, liderat per TECNALIA, també hi participarà mostrant aplicacions d’intel·ligència artificial i “deep learning” aplicades a la fabricació intel·ligent.