La tecnologia, clau per un sector alimentari sostenible

L’ús de la tecnologia és el camí per a una major eficiència en la gestió de recursos del sector alimentari per tal de fer-lo més sostenible. Això és el que s’ha pogut extreure de la jornada anomenada “Catalunya alimentària: indústria en evolució”, organitzada aquest divendres per la Cecot, i que ha aplegat representants i empresaris d’aquest àmbit a l’antic edifici del Magatzem Freixa.
Per concloure la jornada s’ha dut a terme una taula rodona on hi han participat tres noms d’importància dins l’àmbit alimentari del país: Josep Ametller, conseller delegat del Grup Ametller Origen, Núria Betriu, consellera delegada de la terrassenca Pastisart, i Juan Salvà, director d’enginyeria, medi ambient i sostenibilitat de Bioiberica. S’hi han tractat els actuals reptes que afronta l’empresariat de l’alimentació català vers la crisi climàtica, el panorama polític internacional i regional i l’aplicació de la tecnologia en els processos de fabricació i venda dels productes alimentaris.
Sostenibilitat, al centre
Un dels punts principals del simposi ha estat la perspectiva ecològica. “La sostenibilitat no és un fet, és un hàbit”, ha destacat Salvà, i ha afegit que a Bioiberica treballen perquè “des del primer investigador fins a l’entrega del producte al client es parli de sostenibilitat. De fet, ha assegurat que una de les qüestions que comencen a tenir en compte els seus clients és la petjada de carboni dels seus productes.
Per la seva banda, Ametller ha sostingut que els projectes que enceten solen tenir incorporada la perspectiva de la sostenibilitat: “Busquem demostrar que és possible produir aliments de manera circular alhora que competitius”, ha remarcat el conseller delegat d’Ametller Origen.
La reducció de la merma i l’aprofitament dels subproductes generats també ha estat una temàtica central a la taula rodona. “On tenim un major impacte és a les botigues”, ha mencionat Ametller, i ha afirmat que el “posava malalt” visitar un dels seus establiments i “veure un carro ple de productes per llançar”. Per evitar-ho, ha explicat el conseller delegat, estan implementant un sistema informàtic que comptabilitzi quants productes d’un mateix lot queden per vendre i si la data de caducitat ja està pròxima. En aquest sentit, a Pastisart també estan millorant les eines informàtiques per evitar mermes i per millorar l’eficiència de la cadena productiva. “Tenim un projecte amb intel·ligència artificial que ens permetrà analitzar els processos per fer-los més eficients”, ha dit Betriu.
A més, pel que fa a l’aprofitament dels subproductes, la consellera delegada de l’empresa de brioixeria ha reconegut que utilitzen “matèries primeres d’elevat impacte” mediambiental, com pot ser el cacau, i que per això estan tractant de trobar quin ús els donen als subproductes que generen i si hi ha cap “que pugui retornar-se a la cadena en forma de matèria primera”.
El paper de l’administració
Els empresaris també han mostrat la seva visió sobre quina ha de ser la tasca dels ens públics a l’hora d’ajudar la indústria a créixer. “Hi ha una cultura empresarial forta a Catalunya, però s’hi destinen molt pocs recursos a la innovació”, ha lamentat Betriu. Una opinió que han subscrit la resta de ponents. “L’administració hauria d’invertir en l’acompanyament de les ‘start-ups’ perquè contactin amb les empreses”, ha afirmat Ametller, mentre que Salvà ha assegurat que tenen “més oportunitats a l’estranger que aquí” i demana més agilitat administrativa.