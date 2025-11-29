Desconvocades les vagues del metall de desembre després d'arribar a un preacord

Els sindicats del sector del metall de Barcelona, UGT i CCOO, i la patronal UPM han fet la primera passa per tancar un acord definitiu pel nou conveni dels treballadors d'aquesta indústria. Això suposa que les vagues previstes per al 3 i 10 de desembre han quedat desconvocades.
Segons un comunicat de CCOO, la patronal ha accedit a dur a terme una pujada retroactiva del 10% dels sous dels treballadors repartit en 3 anys: un 4% el 2025 i un 3% el 2026 i 2027. A més, s'inclou una clàusula de garantia salarial del 100% de l'IPC anual i el pagament de plusos i incentius "habituals" durant les vacances. Pel que fa a l'àrea de salut laboral, el document acordat garanteix el complement del 100% en els casos d'accident laboral amb hospitalització o sense amb una baixa superior als 4 dies. També es reduirà la jornada laboral anual en 8 hores, de les 1.750 hores anuals actuals a les 1.742, una rebaixa que s'efectuarà a partir del 2027.
Els sindicats han celebrat aquest "preacord històric" i se senten "orgullosos", ja que és "el millor possible". "Si en algun moment algun company us diu que les vagues, la mobilització i la unió dels treballadors no serveix per a res, podreu posar l'exemple del conveni del metall a Barcelona", ha aconsellat el secretari general d'indústria de CCOO, Josep Rueda, en un vídeo dirigit als treballadors. UGT, per la seva banda, ha explicat que el preacord recull també "altres millores que es detallaran en els pròxims dies" relacionats amb la violència de gènere al lloc de treball.
La patronal també s'ha mostrat satisfeta amb el document, acordat després de "llargues negociacions". "S'ha imposat el sentit comú", ha explicat el president de la UPM, que ha destacat el "compromís per combatre l'absentisme laboral" i ha valorat positivament la suspensió de les vagues.