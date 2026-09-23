L’AIPC reclama eliminar definitivament l’impost als envasos de plàstic: "Defensem una regulació ambiental coherent"

L’Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC), integrada a la Cecot, reclama la supressió definitiva de l’Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic No Reutilitzables, en el marc de la consulta pública prèvia per modificar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. L’entitat ha traslladat al Ministeri les aportacions recollides entre les empreses del sector i la seva junta directiva.
La petició dona continuïtat a la que l’AIPC ja va formular a l’abril, quan va reclamar la suspensió temporal del tribut davant l’increment dels costos associat al conflicte bèl·lic al Pròxim Orient. Ara planteja eliminar-lo de manera definitiva perquè considera que comporta una elevada càrrega econòmica i administrativa sense que, al seu parer, s’hagi acreditat una incidència directa i proporcional en la millora ambiental.
En cas que el Govern decideixi mantenir l’impost, l’associació proposa modificar-ne els criteris. Defensa que la fiscalitat tingui en compte l’impacte ambiental real dels envasos durant tot el seu cicle de vida, més enllà del material amb què estan fabricats. Entre els factors que planteja considerar hi ha la reutilització, la reciclabilitat, el contingut reciclat, la petjada de carboni i el consum de recursos.
L’AIPC també reclama que la recaptació tingui caràcter finalista i es destini a actuacions de reciclatge, innovació i economia circular que contribueixin a la transformació del sector.
Un altre dels àmbits que vol revisar és la càrrega administrativa que assumeixen les pimes, especialment en les compres intracomunitàries, les justificacions documentals i els procediments de devolució. En aquest sentit, proposa establir règims simplificats, menys càrregues documentals i mecanismes de devolució més àgils.
"Des de l’AIPC defensem una regulació ambiental coherent, orientada a generar millores ambientals reals i no simplement a incrementar la càrrega fiscal sobre la indústria", assenyala el president de l’entitat, Fabià Asensi, que considera que la revisió de la Llei 7/2022 és una oportunitat per revisar el tribut.