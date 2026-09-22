De les bateries als robots humanoides: Leitat explora els nous reptes de la lubricació

Leitat ha presentat a Düsseldorf la seva expertesa en lubricació, tribologia i enginyeria de fluids. El centre tecnològic terrassenc ha participat en la Lubricant Expo Europe 2026, un dels principals esdeveniments europeus del sector dels lubricants i les tecnologies de lubricació, on ha donat a conèixer diferents desenvolupaments en aquests àmbits.
Entre les tecnologies presentades hi ha CoolPrint EV, una solució per a la gestió tèrmica avançada de bateries; fluids de refrigeració innovadors per a piles de combustible PEM; solucions per transformar residus plàstics en olis base d’alt valor afegit; i alternatives de base biològica per a greixos destinats a aplicacions “offshore”.
La participació en la fira ha permès al centre tecnològic establir contactes amb empreses, desenvolupadors de tecnologia i professionals del sector per abordar els reptes i les oportunitats actuals al llarg de la cadena de valor de la lubricació. Leitat hi ha presentat també les seves capacitats en R+D aplicada, caracterització de materials, assaig i validació, amb l’objectiu d’ajudar les empreses a desenvolupar solucions adaptades a condicions reals d’operació i accelerar-ne l’arribada a l’aplicació industrial.
El programa de conferències de la Lubricant Expo Europe també ha comptat amb participació de Leitat. Lucio Grether, Business Development Manager de Leitat, ha moderat una sessió sobre la defensa com a mercat emergent per als lubricants, mentre que Laura Batlle, investigadora principal de Fluids Industrials Avançats de Leitat, n’ha moderat dues més. Una d’aquestes sessions ha tractat els requisits dels lubricants per a la generació d’energia i els motors estacionaris de gas davant d’un context energètic canviant. L’altra s’ha centrat en els reptes tribològics associats a la lubricació dels robots humanoides, tant en entorns industrials com en espais d’interacció amb persones.
Més enllà de les presentacions, la fira ha servit a Leitat per mantenir contactes amb empreses de diferents àmbits i explorar possibles col·laboracions.