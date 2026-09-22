El Vallès Occidental tanca l’agost amb un 9,9% més de contractes que fa un any

La contractació laboral al Vallès Occidental va augmentar un 9,9% a l’agost en termes interanuals. El vuitè mes de l’any es van registrar 16.304 contractes a la comarca, 1.472 més que els 14.832 de l’agost de l’any passat. Així ho recull l’últim informe de seguiment del mercat de treball de l’Observatori del Vallès Occidental.
Del total de contractes, el 37% (6.039) van ser indefinits i el 63% (10.265), de durada determinada. La contractació temporal va créixer un 11,2% respecte de l’agost de 2025, mentre que la indefinida ho va fer un 7,8%.
Pel que fa a la tipologia contractual, el 53,2% dels contractes, 8.670, van ser eventuals per circumstàncies de la producció, mentre que el 34,9%, 5.695, van ser indefinits ordinaris. Quant al tipus de jornada, el 59,2% dels contractes van ser a jornada completa, el 34,2% a jornada parcial i el 6,7%, fixos discontinus.
Respecte del juliol, la contractació va disminuir un 36,8%, amb 9.510 contractes menys. Es tracta d’un descens habitual a l’agost, quan la contractació acostuma a reduir-se a la comarca. En termes mensuals, la contractació indefinida va caure un 43,4%, mentre que la temporal ho va fer un 32,2%.
En termes acumulats, entre gener i agost s’han signat 174.016 contractes laborals al Vallès Occidental, un 2,7% més que durant el mateix període de l’any anterior. Per modalitats, predominen els contractes eventuals per circumstàncies de la producció, amb 72.826, un 4,7% menys que el 2025. També destaquen els 68.713 contractes ordinaris per temps indefinit, un 10,5% més. Els contractes d’interinitat han augmentat un 5,6%, fins als 22.245, mentre que els convertits en indefinits han disminuït un 4,7%, fins als 4.146.
Sense expedients de regulació a l’agost
D’altra banda, durant l’agost no es va registrar cap procediment de regulació d’ocupació al Vallès Occidental i, per tant, no hi va haver cap persona afectada. És el mínim de la sèrie mensual, després que el juliol se situés en 16 expedients, el màxim dels darrers mesos, segons detalla l’Observatori del Vallès Occidental.
Fins a l’agost, la comarca acumula 51 expedients i un total de 1.151 persones afectades. Per tipus de procediment, 23 expedients corresponen a extincions, 16 a suspensions de contracte, 10 a reduccions de jornada i 2 a altres tipus.
Pel que fa a les persones afectades, el 48,4%, un total de 557, ho han estat per mesures d’extinció; el 31,7%, 365, per suspensió de contracte, i el 19,9% restant, 229 persones, per reducció de jornada. Per sectors, el 71,4% de les persones afectades, 822, provenen de les indústries manufactureres.