El Programa Integral Plus facilita 12 contractes indefinits a la indústria vallesana

Un total de 17 persones en situació d’atur s’han incorporat al mercat laboral a través de la primera edició Programa Integral Plus 2025 del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Dotze d’elles continuen treballant amb contracte indefinit en empreses industrials de la comarca, mentre que les cinc restants rebran acompanyament en la recerca de feina fins a finals d’any, després d'haver causat baixa laboral.
El programa s’ha adreçat a desocupats majors de 45 anys i a persones en situació d’atur de llarga durada, amb l’objectiu de facilitar-ne la incorporació a empreses que tenen necessitats de contractació. Les incorporacions s’han concentrat principalment en la indústria, especialment en el sector metal·lúrgic i en àmbits com el metall, l’electricitat i el manteniment industrial.
Entre els perfils incorporats hi ha tècnics de manteniment, operaris de fàbrica, soldadors, tècnics de laboratori, caps de taller, auxiliars administratius i xofers, entre d’altres. Les empreses participants rebran una subvenció de 12.430,98 euros per 18 mesos de contracte indefinit a jornada completa.
Formació
El programa també inclou una fase de millora de les competències professionals. Durant el mes d’octubre, les persones que hi han participat rebran formació en noves tecnologies i ciberseguretat aplicada a l’entorn industrial.
La iniciativa forma part de l’estratègia Vallès Occidental Motor Industrial del Consell Comarcal i està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal.