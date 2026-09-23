El viver d’empreses de la Cambra ha acollit un centenar de negocis en tres anys

Cambra Business & Working, l’espai de cotreball i oficines de la Cambra de Comerç de Terrassa, ha consolidat en els seus primers tres anys un ecosistema que compta avui amb 44 empreses, professionals autònoms i projectes empresarials. Segons el balanç que fa l’entitat ha fet públic aquest dimecres coincidint amb el tercer aniversari de la iniciativa, des de la seva posada en marxa hi han passat prop d’un centenar de negocis.
El projecte va començar a funcionar el segon semestre del 2023 amb la transformació dels espais de la seu de la Cambra, amb la voluntat de convertir-los en un entorn de treball per a empreses i professionals i, alhora, afavorir les connexions entre els projectes que hi estan instal·lats. Actualment, hi tenen presència pimes, micropimes, empreses emergents i professionals de sectors com l’enginyeria, la consultoria, les patents biomèdiques, el màrqueting i la comunicació, la programació, el desenvolupament web, la intel·ligència artificial, els recursos humans o l’organització de viatges.
Avui, 16 projectes ocupen les oficines privatives, que es troben totes ocupades, mentre que 28 empreses i professionals fan ús del cotreball. Les oficines han passat de les 14 inicials a les 16 actuals, després que aquest any se n’hi incorporessin dues de noves. Abans de la remodelació de la seu de la Cambra, el centre de negocis disposava de vuit despatxos.
Nova modalitat
Coincidint amb el tercer aniversari, la Cambra també ha ampliat les opcions d’ús del cotreball amb una nova modalitat, l’Il·limitada, que que completa les opcions fixa i flexible existents fins ara. La nova fórmula permet accedir a l’espai sense límit, amb reserva prèvia i sense un lloc de treball assignat i tenir accés a la cuina i el menjador, les taquilles intel·ligents i quatre hores mensuals de sales de reunions.
La responsable de la gestió dels espais, Alba Pujol, assenyala que tant el cotreball com les oficines privatives registren una elevada permanència dels professionals. "Estem molt pendents de detectar les necessitats dels professionals i adaptar-nos als projectes que acollim", explica. Segons Pujol, aquesta permanència també està relacionada amb l’acompanyament que ofereix la Cambra i amb la proximitat dels seus serveis, situats a la planta baixa de l’edifici.
"La nostra vocació no és immobiliària, sinó de promoció econòmica", assenyala, en aquest sentit, el director gerent de la Cambra de Comerç de Terrassa, Josep Prats, que subratlla que Cambra Business & Working combina els espais de treball amb els serveis d’assessorament i acompanyament de la corporació, especialment el Digital Impulse Hub i el Servei d’Emprenedoria.
Potenciar les sales per a activitats empresarials
Entre els objectius de la iniciativa destaca també la potenciació de l’ús dels espais i les sales de lloguer. En els tres anys de funcionament del projecte, més d’un centenar d’empreses han utilitzat aquestes instal·lacions per celebrar jornades corporatives, reunions, juntes, formacions, presentacions i altres activitats professionals. Aquest any, des del gener, 23 empreses hi han celebrat 43 esdeveniments.
La Cambra disposa de 15 sales equipades tecnològicament i amb diferents capacitats, des d’espais per a reunions de quatre o vuit persones fins a sales polivalents i un auditori amb capacitat per a 120 assistents.
"Cambra B&W és un entorn per instal·lar-hi i fer créixer projectes, però també per reunir-se, formar equips, compartir coneixement i generar noves oportunitats de negoci", apunta Prats.