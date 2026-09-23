L’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) ha tingut un paper destacat en els Premis Diada 2026 del Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials amb tres reconeixements vinculats al centre. El catedràtic i professor de l’escola Miquel Casals Casanova ha rebut el Premi Carrera Acadèmica, mentre que dos enginyers formats al centre han estat distingits en els Premis Innovació Joves pels seus treballs finals de màster.
Els guardons es van lliurar aquest dimarts durant la Diada dels Enginyers, celebrada al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona sota el lema "L’enginyeria de la vida". L’acte va estar presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
Casals, docent al màster universitari en Enginyeria Industrial i al màster universitari en Enginyeria d’Organització de l’Eseiaat, ha estat reconegut amb el Premi Carrera Acadèmica 2026. És catedràtic d’Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Els altres dos reconeixements vinculats a l’escola corresponen als Premis Innovació Joves, que distingeixen els millors treballs finals de màster d’enginyeria de Catalunya. Marc Serna José ha estat premiat pel seu projecte de "machine learning" aplicat a piles de combustible, mentre que Jaume Asensio Bosch ha rebut el guardó pel desenvolupament d’una eina per estimar el potencial fotovoltaic de les cobertes.
Reconeixement a la trajectòria de l'enginyer Eloi Planes
Per la seva banda, l’enginyer industrial Eloi Planes Corts, president executiu de la companyia vallesana Fluidra, ha rebut el Premi Trajectòria Professional.
El jurat ha posat en valor la seva "brillant" trajectòria al capdavant de la multinacional de solucions per a la piscina i el wellness amb seu a Sant Cugat del Vallès. Entre les fites destacades hi ha la sortida a Borsa de la companyia el 2007, la fusió amb la nord-americana Zodiac el 2018 i l’entrada de Fluidra a l’IBEX-35 superant els 2.000 milions d'euros de facturació.
El reconeixement també posa el focus en el paper de Planes en l’àmbit empresarial i institucional català. Actualment és vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Barcelona i president de la Fundació Catalunya Cultura.