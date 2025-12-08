Datision, empresa terrassenca especialitzada en intel·ligència artificial aplicada a la indústria, ha desenvolupat un sistema de manteniment predictiu per a l'empresa catalana Premium PSU que permet monitoritzar en temps real el rendiment d’equips electrònics d’alta exigència i anticipar possibles incidències. La col·laboració és fruit d’un repte d’innovació plantejat durant l’Open Innovation Challenge d’ACCIÓ en el marc de l’Advanced Factories 2024, on Datision va coincidir amb Premium PSU, que necessitava una solució avançada per analitzar el funcionament dels seus equips d’electrònica de potència.
Concretament, el projecte parteix de la necessitat de Premium de comptar amb un sistema que els permeti no només recollir dades vinculades al funcionament dels equips d’electrònica de potència que dissenyen per als seus clients, sinó també poder monitoritzar aspectes com el consum de la maquinària o generar alertes amb l'objectiu d'aplicar accions de manteniment preventiu. Alhora, requerien que aquests sistemes garantissin la seguretat de les dades i tota la informació recopilada.
Així, Datision els ha dissenyat un sistema personalitzat que recull informació en temps real i l’analitza de manera automàtica, fent ús de la IA i garantint la traçabilitat de l’accés al contingut i els màxims estàndards de seguretat. Per a la prova pilot s’han processat més de 7,7 milions de registres, corresponents a 77 milions de valors individuals, incloent-hi variables elèctriques i tèrmiques com tensions, corrents i temperatures internes.
Un dels elements clau del projecte és l’entorn de visualització interactiu, també creat per Datision, que permet comprendre i revisar el funcionament del model amb una interfície que en facilita la detecció de possibles desviacions, la validació de resultats i la seva futura integració als sistemes interns de Premium PSU.
Des de la companyia usuària de la tecnologia, Xavier Cabré, CTO de Premium PSU, destaca que aquesta col·laboració "s'alinea amb la nostra estratègia d'apostar per la innovació oberta i la digitalització com a motors de creixement. Integrar tecnologia puntera amb les nostres solucions d'energia reforça el nostre compromís per liderar la transformació industrial i oferir més valor als nostres clients"
“Unir la nostra tecnologia amb líders en solucions d'energia demostra que la innovació oberta és el camí per transformar la indústria”, assenyala, per la seva banda, Carlos Varea, CEO de Datision.
Un cop validada amb èxit la prova pilot, les dues companyies preveuen començar a treballar en la integració progressiva del sistema amb els entorns interns de control i qualitat, l’automatització dels processos de recollida d’informació i l’exploració de models predictius aplicats al manteniment i a l’optimització del rendiment dels equips.