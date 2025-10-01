DC Fine Chemicals i l'Euncet s’alien per impulsar la innovació i el talent jove

L'empresa terrassenca de química fina DC Fine Chemicals i el centre universitari egarenc Euncet Business School han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de reforçar els vincles entre el món acadèmic i l’empresarial, i fomentar la transferència de coneixement, la innovació i la formació de nous professionals preparats per als reptes del futur.
L’acord, rubricat pel director de DC Fine Chemicals, Juli Orihuela, i pel director general d’Euncet Business School, Toni Llop Padilla, estableix una sèrie d’eixos estratègics que guiaran aquesta col·laboració. Entre els principals objectius destaquen l'impuls de la transferència tecnològica i l'intercanvi de coneixement entre DC Fine Chemicals i l'Euncet, generant un flux bidireccional que enriqueixi tant l'experiència acadèmica com la pràctica empresarial; així com acostar el talent jove a la companyia, oferint als estudiants l'oportunitat de conèixer de prop el funcionament d'una empresa innovadora, dinàmica i en expansió. També treballaran per fomentar aliances estratègiques amb entitats de l'entorn, impulsant el desenvolupament econòmic i social de la regió i enfortint el teixit empresarial local, i en el disseny conjunt d'itineraris formatius adaptats a les demandes del mercat laboral, assegurant que els futurs professionals comptin amb una preparació pràctica, actualitzada i alineada amb les necessitats reals de les empreses.
DC Fine Chemicals és una companyia proveïdora de productes de química fina per a les àrees de diagnòstic, ciències de la vida, indústria farmacèutica i solucions de procés. El passat mes de març va inaugurar oficialment la seva nova seu de 3.100 metres quadrats a Terrassa.
L'Euncet Business School és una escola de negocis amb seu a Terrassa, especialitzada en la formació universitària i executiva en l'àmbit de l'empresa, la gestió, el màrqueting, la innovació i la tecnologia.