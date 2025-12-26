Leitat participa en un projecte innovador en reproducció assistida

El centre tecnològic terrassenc Leitat participa en el desenvolupament d’un projecte innovador liderat per Fertil Ibérica SL que té com a objectiu dissenyar i fabricar un xip microfluídic tridimensional destinat a millorar la selecció d’espermatozoides en tractaments de reproducció assistida.
La iniciativa se centra a aconseguir una separació més eficient dels espermatozoides mòbils progressius, fet que permetrà augmentar la qualitat de les mostres utilitzades en procediments com la inseminació intrauterina (IUI) o la fecundació in vitro (FIV). El projecte aposta per la incorporació de tecnologies de fabricació additiva, que permeten accelerar els processos de disseny, prototipat i validació dels dispositius microfluídics, millorant l’eficàcia dels processos i reduint temps i costos.
Des de Leitat, el suport a Fertil Ibérica es realitza de manera integral. L’entitat terrassenca acompanya l’empresa en totes les fases del projecte mitjançant serveis d’assessorament tecnològic, disseny i prototipat, experimentació i validació microfluídica, així com en la formació del personal tècnic. El treball inclou la definició dels requisits del dispositiu, el desenvolupament de diferents configuracions mitjançant disseny CAD, la fabricació de prototips amb impressió 3D i l’avaluació del seu funcionament a través de proves de dinàmica de fluids i caracterització experimental.
Amb aquesta col·laboració, Leitat contribueix a accelerar l’arribada d’un nou producte sanitari en l’àmbit de la fertilitat masculina, incorporant tecnologies avançades i metodologies de disseny eficients. Alhora, el projecte reforça la capacitat innovadora de Fertil Ibérica en el camp de la reproducció assistida i consolida l’ús de la fabricació additiva.