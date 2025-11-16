Dos joves de Terrassa llancen una app per donar una nova vida al material de muntanya

Per a molts amants de la muntanya acumular material que ja no s’utilitza és gairebé inevitable. Arnesos, grampons, sacs o botes que queden en bon estat, però dormen al fons de l’armari. D’aquesta idea en va néixer Tip Top Mountain, una plataforma digital creada pels terrassencs Albert Gómez i Àlex Guimerà, de 23 i 22 anys, que volen facilitar la compra i venda de material de muntanya de segona mà i fomentar un consum més responsable dins del sector “outdoor”.
“La idea va sorgir del familiar d’un conegut nostre que tenia dificultat de trobar una plataforma on comprar i vendre de forma còmoda el seu material tècnic”, explica Gómez. Aquesta necessitat concreta va motivar-los a investigar el mercat i a descobrir que, tot i existir plataformes generalistes, cap estava especialitzada en material tècnic de muntanya, fet que dificultava trobar productes molt específics.
Tot i començar a donar voltes a la idea ara fa tres anys, Gómez i Guimera no van llançar el producte mínim viable (MVP) fins aquest agost. Funciona com un “marketplace” especialitzat, on qualsevol usuari pot posar a la venda o comprar equipament de muntanya —escalada, esquí, senderisme, etc.— amb una interfície senzilla i segura. La plataforma inclou filtres específics per tipus d’activitat, producte i talla o altres detalls del material, així com una eina de xat per fomentar la interacció i l’assessorament entre compradors i venedors.
App i web
Avui, Tip Mountain funciona principalment a través d’una aplicació disponible per iOS i Android, que permet als usuaris mirar productes sense registrar-se, però requereix registre per comprar, vendre o contactar amb altres usuaris. També disposen d’una web que serveix principalment com a aparador i eina de visibilitat dels productes –però no s’hi pot comprar– i que disposa també una part de blog.
Pel que fa a pagaments i enviaments, Tip Top Mountain treballa amb GLS i Correus, i només accepta targetes per ara. Ofereix devolucions gratuïtes i un sistema de protecció a l’usuari amb una empresa externa que pot gestionar disputes. La plataforma cobra una comissió del 6% sobre les transaccions amb l’objectiu de mantenir el projecte sostenible i finançar els costos operatius.
Amb més de 5.000 usuaris registrats i una pujada de producte diària multiplicada per quatre en només dos mesos, Tip Top Mountain mostra un creixement ràpid. Els fundadors treballen a jornada completa en altres ocupacions, però dediquen el temps lliure a desenvolupar la plataforma i a expandir la comunitat.
Gómez i Guimerà ja pensen en futurs serveis com oferir lloguer de material i accés a guies de muntanya. També valoren col·laboracions amb esportistes d’elit que venguin el seu material de muntanya a través de la plataforma, destinant els beneficis a causes socials. A més, preveuen mostrar la petjada de carboni estalviada amb cada transacció per fomentar la conscienciació entre els usuaris.
“Ens agradaria que TipTop Mountain es convertís en el punt de referència del material de muntanya de segona mà”, diu Guimerà.
Assessorament extern
Tot i que el projecte és pioner a Espanya, els fundadors tenen referents a l’estranger com una empresa francesa que va créixer ràpidament, aconseguint 100.000 usuaris i importants rondes d’inversió abans de tancar. Gómez i Guimerà han mantingut contacte amb els seus responsables per aprendre dels errors.
El suport de la universitat i programes d’emprenedoria locals també ha estat clau en el desenvolupament de Tip Top Mountain. La universitat els va posar en contacte amb el programa Emprèn UPC i ara estan participant en el programa Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa, que els han proporcionat mentoria i assessorament per poder consolidar la plataforma i planificar el futur creixement del projecte.