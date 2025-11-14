Un sensor de Leitat mesura la glucosa sense punxades

Leitat ha validat amb èxit un dispositiu pioner capaç de mesurar la glucosa a partir de saliva, oferint una alternativa no invasiva als glucometres tradicionals. La fase clínica del projecte iDIABETES ha confirmat l’alta fiabilitat del sensor, identificant correctament 41 de 67 casos. Les dades recollides mostren un 97% de precisió, segons l'eina Clarke Error Grid, que avalua la fiabilitat clínica dels sistemes de mesura de glucosa.
El sensor, desenvolupat íntegrament per Leitat, forma part del projecte europeu iDIABETES, on també participen l'empresa de biotecnologia Onalabs, coordinadora del projecte, i SIGMA COGNITION, especialitzada en el desenvolupament de solucions d'intel·ligència artificial.
La fase clínica ha comptat amb la participació de 120 pacients diabètics del Consorci Sanitari de Terrassa a través de la Fundació Joan Costa Roma.
En aquest projecte multidisciplinar, que ha comptat amb la participació de diferents departaments del centre tecnològic, Leitat ha desenvolupat íntegrament el dispositiu "point-of-care" de diagnòstic per mesurar glucosa en saliva, des del biosensor, fins a l'electrònica, el "housing" i l'app de mesura. El resultat és un mecanisme ultrasensible, fàcil d’utilitzar, portable, sostenible i econòmic.
En el mateix projecte iDIABETES, Onalabs ha desenvolupat un segon dispositiu, el mecanisme del qual en format canellera mesura el nivell de glucosa en suor del pacient captat a la suor.
Els resultats mostren que ambdós dispositius han estat molt ben valorats pels pacients. Pel que fa al dispositiu que mesura la glucosa en saliva, l’atribut més valorat és la poca intrusió, mentre que en l’altre, al fet de ser poc intrusiu s’afegeix la velocitat de mesura.
Plataforma de gestió
Les dades que recullen tots dos dispositius estaran connectades a una plataforma de gestió i processades a través d'innovadores tècniques de "deep learning". D'aquesta manera, l'aportació de la intel·ligència artificial d'iDIABETES ajudarà a trobar patrons i relacions en els paràmetres del pacient que es puguin utilitzar per millorar el control i el tractament de la malaltia, ja que actualment no se n'aprofita el valor prescriptiu de les dades ni les correlacions existents.
La consultora d'intel·ligència artificial SIGMA COGNITION ha desenvolupat una plataforma intel·ligent que classifica els pacients en diferents grups en funció de les variables clíniques recollides pels sensors i en funció d’aquestes, alertarà els pacients sobre tendències i emetrà recomanacions personalitzades. A més, aquesta nova plataforma permetrà la col·laboració remota entre experts de diferents disciplines.