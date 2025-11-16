Opcions davant les possibles caigudes

Davant de la situació actual, on molts especialistes avisen d’una nova possible correcció per l’explosió de la suposada bombolla de la intel·ligència artificial, se’ns plantegen dues maneres d’actuar si estem invertits en accions o ETF, i menys clarament en fons d’inversió.
La primera és intentar, per evitar cobriments de cor en les possibles caigudes, fer l’anomenada estratègia Buffer o coixí, que consisteix a vendre o cobrir la posició si hi ha indicis clars de caigudes, limitant alhora el possible guany i, sobretot, la possible pèrdua. S’han desenvolupat en aquest sentit nous ETF’s d’inversió, per exemple, a l’índex S&P500, que funcionen segons aquesta estratègia. Cada vegada aquests productes llançats al mercat dels EUA des del 2021, van tenint més acceptació, sobretot després de les caigudes del 2022 i 2024. A diferència de les carteres tradicionals ofereixen més estabilitat i claredat en mercats més volàtils.
L’altra estratègia, si es té liquiditat, és reforçar la posició en caigudes per fer la mitja a la baixa, en empreses solvents, basant-se en l’anàlisi dels seus fonamentals, poc endeutades i que clarament siguin capdavanteres en el seu sector, de manera que estiguis comprant amb rebaixes importants, a l’espera dels possibles rebots. Aquesta estratègia, clàssica, només funciona en empreses consolidades, però en la majoria de vegades, si estem invertint especulant per anàlisi tècnica, l’estratègia òptima és minimitzar la pèrdua, venent amb una ordre de “stop loss” (limitant la pèrdua), tot esperant que la pròxima operació sigui molt més encertada i rendible.
En el cas d’invertir en fons, també podem aplicar ambdues estratègies, malgrat que la primera topa amb la lentitud de moviment en la compravenda dels fons, i s’han de fer opcions més complexes per poder-ho dur a terme. Una altra alternativa que funciona en aquests períodes d’alta volatilitat per inversió en fons són les carteres mixtes, de retorn absolut, de mercat neutral o llarg/curt, que acostumen a donar una relació de risc-rendibilitat molt raonable.