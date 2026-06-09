Dues empreses de Terrassa exhibiran el seu potencial a Milano Unica

Les empreses terrassenques Sidrogras i Folgarolas Textil seran presents a la pròxima edició de Milano Unica, fira europea de referència per als teixits i accessoris de gamma alta, que se celebrarà del 7 al 9 de juliol a Fiera Milano Rho.
Les dues companyies formen part de la participació agrupada impulsada per Texfor, la patronal tèxtil espanyola, que reunirà un total de 14 empreses de l'Estat en aquest certamen. La iniciativa busca reforçar la presència del tèxtil espanyol en un dels principals aparadors europeus del sector i facilitar noves oportunitats de negoci als mercats internacionals.
Sidrogras està especialitzada en la fabricació de teixits de moda per a camiseria, bruses, pantalons i jaquetes, a teixits tècnics i entreteles. Per la seva banda, Folgarolas Textil es dedica a la fabricació de teixits a la plana destinats a la indústria de la moda.
Milano Unica reuneix dues vegades l'any fabricants, compradors, dissenyadors i marques internacionals a la recerca de productes diferenciats, qualitat i innovació. A més de l'espai expositiu, la fira inclou àrees dedicades a les tendències i a l'anàlisi de l'evolució del mercat tèxtil.
Segons destaca Texfor, la participació en aquest tipus d'esdeveniments permet a les empreses presentar les seves noves col·leccions, ampliar la xarxa de contactes comercials i consolidar relacions amb clients i distribuïdors d'altres països. En un context marcat per la competència global i la necessitat d'adaptació constant, la internacionalització continua sent una de les principals vies de creixement per al sector.