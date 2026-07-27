Vytrus suma un nou premi a la Índia

La innovació de Vytrus Biotech segueix sumant reconeixements. La companyia biotecnològica terrassenca ha estat guardonada amb el Personal Care Innovation Excellence Award a la Innovation Zone de la fira Cosmohome Tech Expo, celebrada a la Índia. El premi a estat per a Ignilyte™, un actiu biotecnològic inspirat en el llenguatge bioelèctric de la pell i derivat de la pitaia dissenyat per reactivar les vies biolèctriques cel·lulars mitjançant l’activació de portes electrogèniques, “oferint un enfocament de rejoveniment inspirat en dispositius a través d’un ingredient actiu cosmètic”, explica l’empresa egarenca.
La Cosmohome Tech Expo és la principal fira del sector cosmètic a la Índia, celebrada al Bharat Mandapam de Nova Delhi, i reuneix empreses i professionals de tota la cadena de valor de la indústria, incloent-hi matèries primeres, envasos, maquinària, fragàncies i serveis. Segons Vytrus, aquesta distinció reforça el seu posicionament internacional a l’Àsia, que qualifiquen com una regió estratègica per a la companyia i “especialment rellevant” per la importància del creixent mercat indi dins del sector cosmètic, que s’estima que va ser d’aproximadament 14.780 milions de dòlars el 2024 i que es preveu que assoleixi els 21.210 milions el 2030, la qual cosa representa una taxa de creixement composta —CAGR— del 6,13% durant el període 2024-2030. “Així mateix, la Índia està considerada un dels mercats de cosmètica i cura personal de major creixement a nivell mundial, impulsat per l’augment de la renda disponible i la creixent demanda de productes de bellesa”, destaca la companyia terrassenca en la informació remesa a BME.
Relleu a l'Asociación Española de Ingredientes Cosméticos
La consecució d’aquest reconeixement coincideix en el temps amb el relleu a la presidència de l’Asociación Española de Ingredientes Cosméticos (AEIC). El CEO, CSO i cofundador de Vytrus, Òscar Expósito, cedeix el testimoni a Judit Camargo, CEO i fundadora de Roka Furadada, que es converteix en la primera dona a assumir la presidència de l’entitat. Després de més de dos anys al capdavant de l’associació, Expósito inicia una nova etapa com a vicepresident.