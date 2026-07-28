Egarsat culmina la reorganització dels seus serveis a Terrassa

Egarsat completa aquest dimarts la reorganització dels seus serveis a Terrassa amb l'obertura d'un nou centre d'urgències al carrer Transversal. El nou equipament està destinat exclusivament a l’atenció immediata d’urgències derivades d’accident laboral o malaltia professional, incloent valoració mèdica inicial, diagnòstic de lesions, aplicació de tractaments urgents, seguiment assistencial i servei de radiodiagnòstic, que permet realitzar proves d’imatge al mateix centre.
Les noves instal·lacions disposen d'una superfície aproximada de 300 metres quadrats, distribuïts en zona de recepció, consultes mèdiques, àrea de radiodiagnòstic, zona de tractament i sala d’espera.
El nou centre presta servei en horari continuat de les 8 a les 20 hores. Quan roman tancat, la mútua deriva els pacients al servei d’urgències disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, de l’Hospital Egarsat situat a l’avinguda Tibidabo, 20, de Barcelona.
Amb la seva posada en marxa, Terrassa ja compta amb els tres nous centres d’Egarsat plenament operatius —administració, fisioteràpia i urgències—, deixant enrere el model d'activitat centralitzada al carrer de Garcia Humet. "Aquest nou model organitzatiu permet oferir una atenció àgil, especialitzada i adaptada a les necessitats de les empreses i de les persones treballadores, reforçant el compromís de la mútua amb el territori", asseguren des d'Egarsat.