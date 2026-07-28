La Cecot, com membre del Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració (FERA), ha valorat positivament l'aprovació per part del Govern de la Generalitat del projecte de Llei de la Direcció Pública Professional (DPP), que considera un pas important per avançar en la modernització de l'administració catalana.
Segons el FERA, la creació de la figura del directiu públic professional és una peça clau per transformar l'administració i reforçar-ne l'eficàcia i l'eficiència. L'entitat defensa que aquest model s'ha de fonamentar en els principis de meritocràcia, autonomia, transparència i democràcia, de manera que els directius puguin exercir una gestió professional orientada a assolir els objectius fixats pels responsables polítics.
En aquest sentit, l'avantprojecte estableix que el personal directiu serà seleccionat per mèrits i idoneïtat i tindrà mandats de set anys.
El fòrum, del qual forma part la patronal terrassenca, subratlla que l'aprovació del projecte és només el primer pas i demana als grups parlamentaris que el debatin a fons, el millorin en els aspectes que calgui, el negociïn amb generositat i arribin a un acord que consolidi aquesta peça clau per a la reforma de l’administració. Les entitats del fòrum posen l’accent en el fet que no es pot perdre aquesta oportunitat per professionalitzar la figura del directiu públic i "fer-ho amb ambició".
El FERA és un fòrum impulsat per una desena d'entitats de la societat civil catalana, entre les quals hi ha la Cambra de Comerç de Barcelona, la Cecot, la Taula del Tercer Sector Social, FemCat, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i l'Associació Catalana de Gestió Pública, entre d'altres.