Vytrus Biotech inicia la comercialització directa a Àustria i Suïssa

Vytrus Biotech, empresa amb seu a Terrassa especialitzada en el desenvolupament d’ingredients actius d’origen biotecnològic per a la indústria cosmètica, ha iniciat un nou pas en la seva estratègia d’expansió internacional amb l’arrencada de la comercialització directa dels seus productes a Àustria i Suïssa.
Aquest moviment s’emmarca dins la reorganització de la seva xarxa de distribució a la regió DACH (Alemanya, Àustria i Suïssa). La companyia ha posat fi al contracte que mantenia amb el seu distribuïdor territorial per a aquests tres mercats. En paral·lel, ha tancat un acord amb un nou soci a Alemanya, el grup IMCD Deutschland, que s’encarregarà de la distribució dels productes en aquest país.
IMCD Group Deutschland GmbH aportarà experiència en ingredients especialitzats i coneixement del sector cosmètic per reforçar la presència de Vytrus en un dels mercats més rellevants d’Europa, indica la biotecnològica terrassenca.
En canvi, a partir d’aquest mes de maig, Vytrus passa a operar directament a Àustria i Suïssa, gestionant tant la comercialització com la logística "en dos països que per les seves característiques i dimensions afavoreixen aquesta estratègia". Segons la companyia, aquesta estructura permetrà impulsar el creixement de la facturació en els pròxims anys.
El mercat cosmètic d’Àustria i Suïssa és considerat per la firma com un entorn madur, amb alt poder adquisitiu i una forta tendència cap a productes d'origen natural i de gamma alta. En conjunt, la companyia estima que aquests dos països representen un mercat de prop de 1.000 milions de dòlars en producte cosmètic final.
Per fer front a aquesta nova etapa, Vytrus preveu reforçar l’equip comercial al centre i nord d’Europa, així com ampliar la capacitat de servei al client i logística.
La companyia també continua ampliant la seva presència internacional amb altres acords recents, com el nomenament de C.H. Erbslöh Polska com a nou soci de distribució per al mercat polonès.