El 82% de les empreses catalanes continuen actives després del traspàs

El 82% de les empreses catalanes que han canviat de propietari continuen actives després del traspàs. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe sobre el desenvolupament del mercat de la compravenda d’empreses a Catalunya (2011-2025), presentat aquest dijous pel Centre de Reempresa de Catalunya, iniciativa impulsada per la patronal terrassenca Cecot i la Fundació Autoocupació, amb el suport de CaixaBank.
L’estudi, que recull dades de catorze anys d’activitat, revela que el programa Reempresa ha facilitat la continuïtat de 5.365 negocis, ha mobilitzat una inversió induïda de 281,7 milions d’euros i ha contribuït a salvar més de 15.000 llocs de feina arreu del territori.
Els sectors de serveis, comerç i hostaleria concentren més del 75% de les operacions, mentre que la indústria, tot i tenir un pes menor en volum de transmissions, registra els traspassos de major valor econòmic.
Pel que fa al perfil dels usuaris, l’informe detalla que la meitat de les persones que cedeixen el seu negoci tenen més de 50 anys i ho fan principalment per motius de jubilació. En canvi, els reemprenedors es troben majoritàriament en la franja dels 30 als 50 anys, buscant una via d’autoocupació estable i amb més garanties d’èxit que la creació d’un negoci des de zero.
La majoria de transmissions s’han concentrat a la província de Barcelona (70%), seguida de Girona (9,7%), Tarragona (8,8%) i Lleida (6,3%).
Durant l’acte de presentació, celebrat a l’oficina “all in one” de CaixaBank a Barcelona, Xavier Panés, president de Cecot, ha destacat que “els resultats que avui presentem són fruit de més d’una dècada de feina col·lectiva. Quan el sector públic i el privat es reconeixen com a aliats, els resultats arriben”.
Per la seva banda, Laura Sallent, directora de Reempresa, ha subratllat que la transmissió d’empreses “és una alternativa real i efectiva per a l’emprenedoria”, tot assenyalant que un dels reptes actuals és reduir el desequilibri entre oferta i demanda, especialment en el sector del comerç.