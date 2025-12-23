Una empresa amb filial a Terrassa lidera un projecte pioner de salut

El sistema
CARDIO inCode, una eina pionera de prevenció de malalties cardiovasculars basada en l’anàlisi genètica, s’està implementant amb bons resultats a Catalunya en el marc d’una prova pilot impulsada pel Departament de Salut. El projecte té un marcat accent egarenc, ja que el producte ha estat desenvolupat per GENinCode, empresa amb seu corporativa a Oxford i filial europea a Terrassa.
GENinCode va ser fundada
l’any 2018 per Jordi Puig juntament amb la seva dona, Sonia Rodríguez, i un soci anglès, Matthew Walsh, tot i que el projecte no partia de zero. Tal com explica Jordi Puig, en el moment de crear l’empresa “vam comprar els actius de tot el que havíem desenvolupat amb les anteriors empreses del grup Ferrer”, tot afegint que “ja treballàvem en aquest projecte des del 2005”. Per tant, el coneixement acumulat durant dues dècades ha estat clau per consolidar el desenvolupament dels serveis de diagnòstic genètic especialitzats en l’àmbit cardiovascular.
L’any 2021, GENinCode va fer un pas més en el seu creixement amb la
sortida a la borsa per a pimes, on continua cotitzant.
Factors de risc i genètica
Un total de
14 centres d’atenció primària (CAP) participen en aquesta prova pilot, que ha inclòs unes 800 persones d’entre 45 i 65 anys amb risc cardiovascular moderat i sense antecedents previs d’una malaltia d’aquest tipus. Un dels centres participants és el CAP Antoni Creus, situat al barri de Can Parellada, fet que ha situat Terrassa en el mapa assistencial del projecte.
El sistema combina els factors de risc clàssics —com el colesterol, la hipertensió, el tabaquisme o la diabetis— amb la informació genètica. Tal com explica Jordi Puig, cofundador i CEO de GENinCode, “el que hem demostrat és que davant d’un infart, el 50% és degut als factors de risc clàssics i l’altra meitat és per la genètica”. Segons Puig,
fins ara aquesta “motxilla genètica” no s’identificava, fet que limitava la capacitat de prevenir malalties cardiovasculars.
El test es realitza a partir d’una
mostra de saliva i només cal fer-lo una vegada a la vida, ja que “la genètica amb què naixem és la mateixa que quan morim. Això no canvia”, remarca Puig. La informació obtinguda permet reclassificar el risc cardiovascular i prendre decisions clíniques més precises. De fet, els primers resultats indiquen que en tres de cada deu pacients s’ha canviat el tractament, perquè alguns casos han passat de risc intermedi a risc alt.
Impacte pedagògic
Jordi Puig subratlla que l’impacte no és només mèdic, sinó també
pedagògic: “L’eina CARDIO inCode permet educar i fer molt partícip el pacient de la seva salut”. A través d’ informes visuals, es pot veure com el risc evoluciona amb el temps i com determinats canvis —deixar de fumar, controlar la hipertensió o millorar l’estil de vida— poden reduir-lo significativament. En aquest sentit, destaca que “les persones amb alta càrrega genètica poden baixar fins a un 52% el seu risc si tenen un bon estil de vida”.
La prova pilot del sistema CARDIO inCode s’ha focalitzat en pacients de risc intermedi perquè, segons el fundador i CEO de GENinCode, “són els casos on hi ha més dubtes de si tractar o no”. Afegir la genètica, diu, “és donar llum” tant al metge com al pacient, i recorda que “les malalties cardiovasculars continuen sent la primera causa de mortalitat”.
Una estructura internacional
L’any 2018, amb la refundació, GENinCode va apostar per una estructura internacional, situant la seva seu a Oxford (Anglaterra). Des de Terrassa, on es concentra la filial europea, l’empresa gestiona l’activitat a Espanya, Itàlia, la resta d’Europa i part de Llatinoamèrica, mentre que també disposa de filial als Estats Units.