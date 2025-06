El capital privat arriba als minoristes

El capital privat s’ha convertit en una eina d’inversió en renda variable a escala global, especialment pels grans patrimonis que, a més, es poden beneficiar d’avantatges fiscals en determinades condicions. El volum d’inversió en empreses privades supera, a escala mundial, el volum de les empreses dels mercats cotitzats, i atorga la possibilitat d’entrar en empreses emergents o consolidades en vies d’un gran creixement, des d’un inici, durant un termini llarg de 5 a 10 anys, per aconseguir uns beneficis que acostumen a doblar o triplicar el valor inicial a venciment. Aquesta millora de rendibilitat compensa el fet que l’instrument queda invertit pràcticament fins al final del període sense possibilitat de vendre, encara que hi poden haver devolucions prèvies. Les inversions compleixen amb el requisit d’entrar tant en el capital com en la gestió en les companyies. Els instruments utilitzats són diversos, especialment els de Fons de Capital Risc, Societats de Capital Risc o Fons Europeus d’Inversió a Llarg Termini (ELTIF).

Aquesta inversió també aporta més diversificació a les carteres i menys volatilitat, ja que aquests fons no estan sotmesos a la valoració diària sinó trimestral. A més, aporta la possibilitat d’accedir al talent i a tendències o inversions estratègiques a qualsevol país del món esperant el seu creixement. L’important és l’equip gestor, que ha de tenir molta experiència reconeguda i demostrada.

Aquest tipus d’inversió fa peticions de capital durant un període curt, d’acord amb la necessitat d’anar fent les inversions inicials en un període que normalment està entre 1 i 2 anys. Una vegada començada la roda, l’efecte de reinversió en les empreses per optimitzar-les i preparar-les per créixer fa que en aquests primers anys hi hagi una petita menysvaloració que s’anomena la corba Jota de la inversió, que, passat aquest període inicial curt, s’espera que recuperi més ràpidament i continuï projectant-se per obtenir els rendiments esperats. Per a persones físiques no hi ha gaires avantatges fiscals, però per a persones jurídiques (empreses) i amb la figura de Societat de Capital Risc poden obtenir-se’n alguns sota determinades condicions. Així, avui, el petit inversor amb inversions entre 10.000 i 100.000 euros pot començar a invertir en el capital privat de forma guiada.