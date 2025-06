La Cecot ha rubricat aquest dijous al migdia la seva adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. En un acte a la seu de la patronal, el president de l'entitat, Xavier Panés, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, han formalitzat l'acord.

"Des de ja fa anys, molts anys, des de la Cecot hem defensat que el català ha de tenir un paper central en l'àmbit de l'empresa i en l'àmbit laboral. Creiem que el català és i ha de ser la llengua de l'empresa", ha exposat Panés. El president de l'organització multisectorial ha defensat que la llengua "és una eina de cohesió social" i que preservar el català "és contribuir a la diversitat cultural europea". A més, ha assegurat que "és un valor afegit, transmet proximitat, fidelitza els clients i apropa l'empresa al territori".

Panés ha recordat que la Cecot va promoure, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística, els primers lèxics sectorials per col·lectius professionals com el dels fusters, tèxtils, carnissers o llauners i ha destacat que la col·laboració s’ha intensificat en les darreres dècades. Ha posat l'exemple del Portal del català a l’empresa, una plataforma que agrupa recursos i serveis per facilitar la incorporació i promoció de la llengua catalana en l’activitat empresarial. Alhora, després de signar l'acord, ha assegurat que l'entitat es compromet a seguir acompanyant les empreses en el camí de la incorporació del català, col·laborant en iniciatives de sensibilització i formació i defensant "una economia cooperativa, moderna i arrelada al territori, també des del punt de vista lingüístic".

El president de l'organització sectorial ha ressaltat "l'esperit de consens, transversalitat i visió de futur" del pacte. "Aquest pacte no imposa, sinó que proposa i acompanya. I això és el que fa especialment útil. Ens hi adherim perquè volem contribuir a assolir un model de país en què tothom pugui viure i treballar plenament en català, si ho vol, òbviament, amb garanties i amb naturalitat", ha indicat.

El conseller Francesc Xavier Vila ha subratllat el compromís de la Cecot amb la llengua "i la tasca que feu per la normalització lingüística en tants nivells diferents del teixit productiu del país". El titular de la cartera de Política Lingüística ha recordat que l'empresa és un dels llocs on passen més hores els adults, ha recordat el paper de l'empresa en la integració dels nouvinguts i assegurat que "el món empresarial, el món del treball, de la feina és un àmbit estratègic per la llengua".

"Sens dubte, vivim en un context de globalització i de mobilitat. aquest context demana que les empreses puguin funcionar en un marc multilingüe. Ara bé, en aquest marc, el català continua sent clau per cohesionar la societat i per continuar transmetent els valors que ens han fet tal com som, com a poble, com a societat i com a economia. Per això és importantíssim que les empreses funcioneu com a motor de normalització, com a motor de promoció, com a motor d'integració lingüística; que feu que el català enfronteixi el seu valor també d'assessor social. Per tant, que guanyi valor instrumental i que guanyi valor simbòlic", ha dit el conseller.

Vila ha avançat que pròximament al Consell del Diàleg Social es crearà un grup de treball específic de foment de la llengua "que permetrà posar tota l'expertesa del món empresarial al servei d'aquests objectius".

Fa un mes Panés ja va signar, a l’Institut d’Estudis Catalans, el Pacte Nacional per la Llengua en representació de Foment del Treball, entitat de la qual n’ostenta una vicepresidència. Aleshores ja va anticipar que la Cecot també hi donaria suport.