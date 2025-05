La Cecot se suma al Pacte Nacional per la Llengua

El president de la Cecot, Xavier Panés, ha signat aquest dimarts al migdia, a l’Institut d’Estudis Catalans, el Pacte Nacional per la Llengua en representació de Foment del Treball, entitat de la qual n’ostenta una vicepresidència. L’acte de signatura ha estat presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i a partir d’ara la patronal amb seu a Terrassa també s’hi adhereix per donar suport a les mesures que s’inclouen en el document per impulsar l’ús, l’aprenentatge i l’acreditació de la llengua catalana en el món del treball i el mercat laboral.

“El compromís de la Cecot amb el foment del català a l’empresa ve de molt lluny, quan vam promoure, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística, els primers lèxics sectorials per col·lectius professionals com el dels fusters, tèxtils, carnissers o llauners”, explica Panés. La col·laboració s’ha intensificat en les darreres dècades i actualment, amb la col·laboració del CNL, la Cecot posa a disposició de les empreses el Portal del català a l’empresa, una plataforma que agrupa recursos i serveis per facilitar la incorporació i promoció de la llengua catalana en l’activitat empresarial.

El portal ofereix assessorament personalitzat i gratuït per adaptar la comunicació empresarial —tant interna com externa— al català, amb suport en aspectes com la retolació, la documentació comercial, les comunicacions digitals o l’atenció al client. També inclou recursos formatius per a treballadors i directius, com cursos de català adaptats a diferents nivells i perfils professionals.

“L’ús del català en etiquetatge i documentació financera és significativament més baix que el de les comunicacions interpersonals”, argumenta Pere Ejarque, assessor en responsabilitat social de la Cecot. "Per això cal impulsar l’ús de la llengua en aquest àmbit, primer traslladant l’escenari que viu la llengua des de les comunicacions d’àmbit intern també en l’àmbit de la gestió interna i, en segon terme, normalitzant l’ús de la llengua en les comunicacions no orals entre empreses”, afegeix.

El Portal del català a l’empresa posa èmfasi en la responsabilitat social lingüística, tot oferint criteris i bones pràctiques per reforçar el compromís amb la llengua des d’una perspectiva de qualitat, inclusió i servei al consumidor. Amb aquesta eina, la Cecot vol contribuir a reforçar la competitivitat i la identitat de les empreses del país, promovent un ús normalitzat i eficient del català en tots els àmbits de gestió, expliquen des de la patronal.