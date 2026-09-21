Cottet reinaugura el seu històric centre de Terrassa després de renovar completament l’espai: "Va ser una de les primeres botigues que vam obrir"

Cottet ha reinaugurat aquest dilluns el seu centre de Terrassa, on és present des de fa més de tres dècades. L'establiment va obrir portes fa 33 anys i ara inicia una nova etapa amb un espai completament reformat de 190 metres quadrats distribuïts en tres plantes.
La renovació ha suposat la modernització de les dues àrees de negoci. A l’àrea d’òptica, situada entre la planta baixa i la planta -1, s’hi concentren els espais de graduació i lents de contacte, així com la zona d’ulleres graduades i de sol. El centre incorpora tecnologia avançada de diagnòstic i mesurament digital que permet una anàlisi més precisa de les necessitats visuals del client i personalitzar les solucions òptiques, i una selecció de marques internacionals, a més de col·leccions pròpies com COTTET Barcelona.
El nou espai d’audiologia, al primer pis, disposa d’una cabina insonoritzada, sistemes d’ajust digital i tecnologia per realitzar diagnòstics, adaptacions individualitzades i un seguiment continuat. Aquesta activitat representa ja el 30% del negoci de Cottet, que ha anat ampliant el seu posicionament com a empresa especialitzada en salut visual i auditiva.
El centre de Terrassa, situat al número 2 del carrer de la Font Vella, és un dels primers que la companyia va obrir fora de Barcelona. Aquesta és la segona reforma que s’hi fa des de la seva obertura i respon a la voluntat de l’empresa d’actualitzar periòdicament els seus establiments.
Per a Javier Cottet, president de la companyia i membre de la quarta generació al capdavant de l’empresa, Terrassa té un paper destacat en l’expansió de la firma. "Per nosaltres Terrassa és molt important perquè va ser una de les primeres botigues que vam obrir després de la de Sabadell, quan ens vam adonar que la gent ja no baixava des de províncies a la gran ciutat i vam entendre que havíem d'apropar-nos als nostres clients", ha destacat. El centre de la Font Vella va ser obert pel seu pare i, segons el president de la firma, "des del primer dia ha funcionat superbé".
L'actual reforma busca actualitzar l’espai comercial i fer-lo més accessible. Cottet ha explicat que l’objectiu era aconseguir "un espai molt més agradable pel client", amb més llum, una millor exposició del producte i més facilitat per moure’s per l’establiment. També s’ha treballat el disseny interior i la presentació de les col·leccions perquè el client pugui veure i provar els productes directament.
Fundada el 1902, Cottet és una empresa familiar de quarta generació que disposa de 34 punts de venda físics, tres dels quals són franquícies, i una botiga electrònica. Amb la reforma del centre de Terrassa, la companyia reforça la seva presència en una ciutat on manté activitat comercial des de fa més de tres dècades i on aposta per oferir de manera integrada els serveis d’òptica i audiologia.