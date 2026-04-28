El sector dels materials tèxtils avançats reforça la seva xarxa d'aliances internacionals

El sector català dels materials tèxtils avançats ha fet un pas més en la seva internacionalització reforçant aliances amb socis europeus i de fora del continent en el marc de la fira Techtextil 2026, celebrada a Frankfurt.
El clúster Tèxtils.CAT, amb seu a Terrassa, hi ha participat amb 24 empreses, la delegació més nombrosa dels darrers anys. Dotze han exposat dins l’estand conjunt del clúster i dotze més ho han fet amb espais propis repartits pel recinte firal. Entre els socis de Tèxtils.CAT que han pres part en la fira hi ha les companyies terrassenques Dúctel, Finsa Job Group, Leitat, Pont, Aurell y Armengol, Hilados Egarfil, Rosich y Puigdengolas i VTS Technical Textiles.
La presència a la fira s’ha orientat principalment a promoure la connexió amb visitants internacionals, però també entre les mateixes empreses catalanes, generar noves oportunitats de negoci i consolidar relacions internacionals. En aquest context, el clúster ha organitzat diversos "happy hours" a l'estand, oberts a socis, col·laboradors internacionals i a la comunitat en general, dissenyats com un espai distès per construir connexions personals; així com sopars de "networking".
El programa ha inclòs també visites personalitzades als estands de clústers europeus col·laboradors, i viceversa. Empreses franceses han visitat l'estand de Tèxtils.CAT com a part d'una visita creuada, i s'han realitzat visites recíproques amb homòlegs alemanys, italians i txecs. El clúster ha acollit un tour dedicat de la xarxa SmartX de la Textile ETP, centrat en tèxtils d'alt rendiment, i ha facilitat sessions de "pitching" per connectar els visitants directament amb els expositors catalans.
El clúster ha mantingut reunions bilaterals formals amb C2TM (Marroc) i la Canadian Textile Industry Association (CTIA), explorant vies concretes de cooperació, i ha mantengut intercanvis formals i informals amb clústers de França, Alemanya, Itàlia, Portugal i la República Txeca.
La fira ha inclòs igualment iniciatives per apropar empresa i universitat. Una quinzena d’estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), del campus de Terrassa, han visitat l’estand conjunt i han pogut conèixer de primera mà l’activitat de les empreses del sector.
A més, Tèxtils.CAT ha participat en la sessió d'estratègia i full de ruta de la Textile ETP per als materials tèxtils avançats, que ha abordat àrees prioritàries com la defensa, els equips de protecció personal (EPI) i l'aeroespacial. A més, la directora del clúster, Ariadna Detrell, ha assistit per primera vegada a l’òrgan assessor de la fira, fet que reforça la presència catalana en els espais de decisió del sector.