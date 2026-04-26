Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, ha superat els 16.000 llocs de treball salvaguardats. Amb dades actualitzades aquest mes d'abril, la iniciativa impulsada per la Cecot i Autoocupació ha preservat un total de 16.054 feines des de la seva posada en marxa l'any 2011.
En tot aquest temps, el servei, que compta amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i en el qual col·laboren entitats públiques i privades d'arreu del territori, ha fet possible la transmissió de 5.676 empreses, amb una inversió induïda acumulada de 304 milions d’euros. Al llarg d'aquests anys, Reempresa ha atès 12.511 empreses en cessió o venda i ha assessorat 22.546 projectes reemprenedors.
El sector que acumula més transmissions empresarials és el comerç, amb un 32% del total; seguit dels serveis i l'hostaleria, amb un 30% en un cas i altre. La indústria suposa un 6% dels traspassos i la construcció, l'altre 2%.
El preu mitjà per sector el lidera la indústria, amb 183.000 euros. Construcció i reformes és segona amb 138.000, mentre que el sector agropecuari tanca el podi, amb 102.000. En els serveis, la xifra ascendeix a 62.000 euros i tant en l'hostaleria com el comerç, a 40.000.
Pel que fa al perfil dels cedents o venedors, la majoria (un 54%) són homes. Per edat, predominen els majors de 60 anys, amb un 39%; seguits, amb un 29%, de la franja de 50 a 60 anys.
Quant als reemprenedors o compradors, els homes també són majoria, amb un 60%. En canvi, els dos trams d'edat que encapçalen el rànquing són els de 40 a 50 anys i de 50 a 60 anys, amb un 32% en ambdós casos.