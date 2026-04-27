“Cal una aposta decidida per la indústria: és motor econòmic del país”

La companyia tèxtil, especialitzada en tints i acabats de tota mena de fibres, GRAU, S.A., arribarà l’any 2028 als 160 anys d’història. Avui, encapçalada per la cinquena i sisena generació familiar i amb prop d’una setantena de treballadors, el segell de l’empresa vallesana arriba a tot el món: des dels vestits dels forestals d’Austràlia i dels bombers de Sud-àfrica, als tapissos de trens i avions o als vestits de Rosalía i de Sasha Obama, filla de l’expresident nord-americà Barack Obama. En parlem amb Sílvia Grau, sisena generació de la companyia.
Quin ha estat el secret per continuar avui dia, sent una referència en el sector dels tints i acabats? La capacitat d’adaptació i la valentia per afrontar tots els reptes que hem hagut d’abordar, com guerres, la riuada de 1962 o diverses crisis. El compromís, l’esforç i la mentalitat de reinventar-nos estan presents diàriament. Els nostres orígens són llaners i continuem fent allò en què som especialistes, però hem evolucionat, ens hem adaptat i hem après sobre nous productes: avui tenyim articles de qualsevol composició, i això ens permet treballar per a sectors molt diferents.
En aquesta adaptació, quin pes té la digitalització? Fa molt temps que hi estem treballant: en el nostre cas, posem el focus en el treball de dades. Ara ja tenim una base sòlida, que ens permet començar a parlar sobre qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial i les tecnologies que ens marcaran el futur.
Quina tecnologia creu que tindrà una incidència rellevant en la indústria tèxtil? La robotització. Recentment, en una conferència on vaig ser present, ja s’estava parlant de plantes pilot de confecció robotitzada. Un nou escenari que pot ajudar molt a Europa. La confecció és el darrer estadi de la cadena productiva, i actualment és pràcticament inexistent a Europa, ja que és molt intensiva. Si aconseguim automatitzar el procés mitjançant robots, la bretxa entre la indústria de confecció del nostre país i la d’aquells països amb una mà d’obra més barata es reduirà fins a desaparèixer, fet que permetrà igualar-se en termes de competitivitat i potenciar la resta de la cadena tèxtil.
I en matèria d’innovació i sostenibilitat? Juntament amb la tecnologia, tant la innovació com la sostenibilitat son passat, present i futur de la nostra empresa. Fa molts anys que hi treballem, també per una qüestió de supervivència. Si no som eficients, deixem de ser competitius i si no optimitzem processos també perdem aquest avantatge competitiu. El client cada vegada és més exigent i ens hi hem d’adaptar.
Les empreses, i especialment, la indústria, reclamen polítiques més decidides per falta de talent. Ens costa molt trobar tècnics especialistes en el sector i persones que coneguin l’ofici. Potser, en els darrers anys, ha estat un sector que no s’ha vist atractiu, però és una visió errònia: hi ha moltes oportunitats i el sector és dinàmic. Cal que es faci un treball important per canviar-ne la imatge i donar-li la importància que mereix.
Com revertiu, des de GRAU, S.A., la manca de treballadors especialitzats? Seleccionem persones per capacitats, coneixements o actituds que encaixin amb la companyia i amb els nostres valors. Malgrat que pugui haver-hi casos de treballadors que no tinguin coneixement de l’ofici, invertim recursos en formació intensiva: aprofitem el talent experimentat que tenim perquè siguin transmissors de l’ofici i dels coneixements necessaris als nous treballadors. Amb el temps, hem comprovat que les persones que tenen predisposició són capaces d’aprendre, i és pel que estem apostant.
El tèxtil, com altres sectors, pateix per captar talent. Es fa prou des de l’administració per ajudar al teixit industrial en un món globalitzat, molt competitiu? Necessitem que la legislació sigui igual per a tothom, i que el producte que ve de fora tingui els mateixos estàndards que els que fabriquem aquí. Que se’ns exigeixi és positiu, perquè ens ajuda a millorar i fa que tinguem una indústria més sostenible i eficient, però si no hi ha el mateix control fora és molt difícil competir. Alhora, en els darrers anys ens hem adonat que no podem tenir una elevada dependència de l’exterior. Europa ha de ser més forta, i la indústria ha de ser la base: si perdem la indústria ho perdem tot. Cal apostar-hi i canviar la mentalitat d’alguns. És motor econòmic del país i d’Europa, i no només s’ha de preservar sinó impulsar-la.
