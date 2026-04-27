La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa el debat sobre la IA en l’àmbit empresarial

L'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial (IA) a les empreses centrarà la quarta edició del Digital Summit de la Cambra de Comerç de Terrassa. Sota el lema “Qui no corre vola... amb IA. Quan la IA entra a l’empresa: casos reals, errors i oportunitats”, l'entitat celebrarà aquest dijous 30 d’abril una jornada que es planteja com un espai per analitzar, des d’una perspectiva pràctica, com aquesta tecnologia pot impactar en la productivitat, l’eficiència i la presa de decisions.
L’acte, que tindrà lloc de les 9.30 a 12.00 hores a la seu de la Cambra, s’adreça a professionals de diferents àrees: direcció, operacions, màrqueting, finances o recursos humans. L'assistència és gratuïta, amb inscripció prèvia obligatòria.
La conferència d’obertura, “El repte no és la IA. El repte som nosaltres”, a càrrec de Montse Guardia, directora de Persones i Cultura d’IDEADED i presidenta del Patronat de la UPC, se centrarà en les persones com a clau per entendre, impulsar i integrar la IA dins les organitzacions.
La sessió magistral, “Quo vadis AI”, que impartirà Karina Gibert, catedràtica i cofundadora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, oferirà una mirada de fons sobre la magnitud del canvi que representa la IA, les oportunitats que genera i els reptes que cal abordar per garantir una transformació positiva per a la societat i per al teixit industrial i empresarial.
La jornada servirà també per mostrar el paper del Digital Impulse Hub - Cambra de Comerç de Terrassa en l'acompanyament de les empreses en l’adopció de la IA i en tot el procés de transformació digital.
Aquesta edició del Digital Summit compta amb la coorganització del programa europeu EULEP (European Learning Experience Platform), en el qual la Cambra de Comerç de Terrassa participa activament dins la seva implementació a Catalunya. El projecte, de quatre anys, està liderat per Eurochambres i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, i té l'objectiu de promoure la formació contínua en tecnologies digitals avançades com l’IA i la realitat virtual, així com ajudar a les empreses a abordar els reptes de la seva transformació digital. Anna Pajarón, responsable de Projectes Internacionals de la Cambra de Comerç de Terrassa, en presentarà l'experiència durant la sessió.