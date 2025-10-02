L’Oficina de Treball Terrassa Edison serà una de les 25 oficines de tot Catalunya que incorporarà nous professionals especialitzats per intensificar el contacte amb empreses i captar més ofertes de feina. Aquesta mesura forma part de la nova estratègia del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per reforçar la intermediació laboral i connectar millor la demanda i l’oferta de treball.
En concret, el SOC desplegarà una nova unitat formada per 50 tècnics que tindran l’encàrrec de contactar amb unes 30.000 empreses a l’any per conèixer de primera mà les seves necessitats de contractació. Aquesta actuació permetrà oferir un millor suport a les persones que estan inscrites com a demandants de feina a les oficines del servei públic d’ocupació, com la de Terrassa Edison, defensen des de la Generalitat.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha anunciat aquesta iniciativa durant una visita aquest dijous a l’Oficina de Treball de Ripollet, on ha destacat que el nou servei vol "potenciar el paper del Servei d'Ocupació de Catalunya com un instrument clau per fer d'intermediari entre les empreses que necessiten mà d'obra i les persones demandants d'ocupació."
En paral·lel a aquest contacte més estret amb les empreses, l’estratègia per incrementar la intermediació laboral també inclou mesures com un pla d’entrevistes amb totes les persones inscrites a les Oficines de Treball com a demandants d’ocupació per actualitzar de manera precisa tots i cadascun dels perfilats. Aquest pas ha de permetre millorar la qualitat de l’acompanyament i la intermediació.
L’Oficina de Treball Terrassa Edison està tancada des de fa més d'un any per obres de remodelació, però podria reobrir aquest octubre . Mentrestant, l'atenció presencial a la ciutadania es presta des de l'espai de l'altra Oficina de Treball de la ciutat, l'Oficina de Treball Terrassa Centre, al carrer de la Cisterna.