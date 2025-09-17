L’Oficina de Treball Terrassa Edison podria reobrir a l’octubre

La reobertura de l’Oficina de Treball Terrassa Edison podria ser qüestió de setmanes. Després d’un any tancada per obres de remodelació, l’equipament —ubicat al carrer d’Edison, 9-15, al barri de la Cogullada— es troba ja pràcticament enllestit.
Actualment només resten pendents alguns permisos i petites actuacions interiors, com cablejats. Si no hi ha cap imprevist d’última hora, la previsió és que pugui tornar a obrir portes al llarg del mes d’octubre.
L’oficina, que ofereix servei conjunt entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), va tancar el maig del 2024 per iniciar una reforma de l’espai, amb millores en la distribució, la climatització, la ventilació i la il·luminació.
Durant aquest temps, l’atenció a la ciutadania s’ha mantingut des de l'espai de l'altra Oficina de Treball de la ciutat, l'Oficina de Treball Terrassa Centre, al carrer de la Cisterna. Aquesta va obrir la primavera del 2023 precisament per descongestionar la primera, donant servei als terrassencs amb domicili en els codis postals 08221, 08222, 08223 i 08226, a més dels veïns de Matadepera (08230), Ullastrell (08231), Viladecavalls (08232), Vacarisses (08233) i Rellinars (08299).