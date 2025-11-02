Seguirà el ral·li de l’or?

Normalment, en els mercats, el preu de l’or acostuma a ser el baròmetre de l’ansietat i la desconfiança en el sistema financer. L’or, que ha assolit màxims històrics dia rere dia, ha fet la primera correcció important, i la pregunta és, que passarà ara?
La resposta té dos camins: veure què ha succeït històricament per entendre que pot passar, o fer una anàlisi més tècnica per veure on som.
Si fem una visió històrica i comparativa respecte a la inflació, versus altres productes financers com els bons, la renda variable o altres monedes, veiem que des dels anys setanta, quan Richard Nixon va derogar el patró or en l’emissió de moneda, hem presenciat una escalada vertiginosa del volum total del deute per part dels bancs centrals, per tal d’incrementar la liquiditat i mantenir el consum i el creixement econòmic, fet que ha provocat una forta pujada històrica de la inflació. El preu de l’or ha passat de 35 $ l’unça l’any 70, a 800 $ l’unça l’any 80 i avui, amb l’última escalada, a 4.100 $ l’unça després de marcar un màxim de 4.460 $ l’unça. Si ho comparem amb la renda fixa, o amb la renda variable passiva o amb l’or, tampoc no arriben a cobrir la inflació generada, i els únics que l’han superat han estat el bitcoin en els últims 15 anys i la inversió en renda variable activa.
Per tant, l’or no funciona tant com a cobertura contra la inflació, sinó com a assegurança contra la desconfiança amb el sistema financer i les polítiques governamentals.
Si pensem que la situació actual continua mantenint les mateixes polítiques d’augment del deute per mantenir el creixement, generant aquesta desconfiança que ha fet que els inversors, i també els bancs centrals, invertissin en or, pensem que la pressió sobre l’or no ha acabat.
Des del punt de vista de l’anàlisi tècnica, veiem dues figures que encaixen: una és un doble sostre que indicaria una davallada del preu marcant un canvi de tendència, i l’altra seria un triangle, com a figura de continuació de la tendència alcista, reflectint una relaxació per realització de beneficis puntuals.