Fluidra guanya 163 milions d’euros fins al tercer trimestre, un 33% més

Fluidra, multinacional vallesana especialitzada en equipament i solucions per al sector de la piscina, va tancar els nou primers mesos de l’any amb un benefici net de 163 milions d’euros, un 33% més que en el mateix període del 2024. Segons ha informat la companyia, la millora s’explica principalment per la reducció de les despeses de reestructuració, fusions i adquisicions i integració.
Les vendes del grup van assolir els 1.724 milions d’euros, un increment del 5% interanual (i del 7% a tipus de canvi i perímetre constants), gràcies a un augment del volum en totes les regions i a la contribució positiva dels preus, que van compensar els efectes negatius del tipus de canvi.
L’ebitda ajustat va créixer un 6%, fins als 411 milions d’euros, amb un marge del 24%, superior al de l’any anterior. La millora reflecteix “el volum més gran i la constant disciplina operativa”, segons el comunicat de l’empresa, que assenyala que està compensant l’impacte dels aranzels el 2025 mitjançant palanques comercials i una major col·laboració amb els proveïdors.
A tancament de setembre, la ràtio de deute sobre ebitda era de 2,1 vegades, una millora de 0,2 vegades respecte al mateix moment del 2024 i “alineat amb la seva política financera”.
Creixement a totes les regions
Fluidra ha explicat que les vendes van augmentar a totes les regions, impulsades pel creixement del volum, els preus i les adquisicions. L’Amèrica del Nord va liderar el creixement, amb un augment de les vendes del 9% a tipus de canvi i perímetre constants, mentre que Europa va créixer prop del 4% i la resta del món, un 7,5%. El negoci de piscina comercial va continuar creixent, amb una millora del 10%.
El programa de simplificació ha suposat un estalvi acumulat de 93 milions d’euros fins ara i manté l’objectiu d’assolir els 100 milions d’estalvi a finals d’any.
El president executiu de la companyia amb seu a Sant Cugat, Eloi Planes, ha assenyalat que són uns bons resultats i que estan “enfortint les bases” de l’èxit a llarg termini. “Continuem guanyant quota de mercat gràcies al fet que en un entorn dinàmic executem de manera disciplinada i centrada la nostra estratègia”, ha afegit.
De cara al 2025, Fluidra preveu unes vendes entre 2.160 i 2.220 milions d’euros, un ebitda ajustat d’entre 500 i 520 milions i un benefici per acció ajustat entre 1,33 i 1,40 euros. Paral·lelament, la multinacional espera rebre l’aprovació reguladora en el darrer trimestre de l’any per adquirir una participació del 27% a Aiper, empresa líder en solucions tecnològiques sense cable per a la neteja de piscines.