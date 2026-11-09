Els Enginyers Industrials premien Boehringer Ingelheim

La Delegació del Vallès del Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya ha atorgat el seu guardó d’honor a la farmacèutica Boehringer Ingelheim, en reconeixement de la seva “dilatada trajectòria empresarial, la seva aposta continuada per la innovació i la sostenibilitat, i la seva ferma vinculació amb el teixit productiu del territori”.
El premi va ser lliurat durant la 27a edició del seu Acte Social, que va reunir prop de 200 professionals a Sant Cugat del Vallès, que acull tant la seu corporativa com les instal·lacions de producció de la companyia alemanya a Espanya.
“Boehringer Ingelheim representa un exemple d’empresa compromesa amb el territori, la innovació, el desenvolupament industrial i la responsabilitat ambiental, valors plenament alineats amb els objectius i la vocació de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya”, va subratllar el jurat. L’organització del premi ha valorat la seva aposta per la recerca, la innovació i les tecnologies avançades per millorar la salut de les persones, i també el seu compromís “ferm” amb la sostenibilitat ambiental, exemplificat en la certificació LEED Platinum de les seves oficines a Sant Cugat del Vallès.
Al llarg de l’acte, la Delegació del Vallès també va retre homenatge als professionals que compleixen 50 anys d’exercici, va lliurar les insígnies commemoratives a 25 anys de dedicació i va donar la benvinguda als nous associats i col·legiats.