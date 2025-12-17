Terrassa, sota avís preventiu per contaminació per partícules en suspensió

Terrassa es troba des d’aquest dilluns sota avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules PM10, després que l’estació de mesurament de la rambleta del Pare Alegre hagi superat el límit diari recomanat de 50 micrograms per metre cúbic (μg/m³). La situació està relacionada amb una intrusió de pols africana que afecta bona part de la conurbació de Barcelona i el Vallès.
Segons el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, els nivells elevats de partícules en suspensió podrien mantenir-se al llarg de les properes hores, ja que les condicions de dispersió no milloraran de manera significativa. Tot i que en alguns punts del territori ha plogut, la precipitació no ha estat suficient per netejar l’atmosfera, que continua molt carregada de partícules fines.
A banda de Terrassa, també han superat el llindar diari quatre estacions més de la Zona de Protecció Especial (ZPE), com la de l’Hospitalet de Llobregat i tres estacions de Barcelona (Observatori Fabra, Parc de la Vall d’Hebron i Eixample). En total, 40 municipis, entre els quals hi ha Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès, formen part d’aquesta àrea especialment sensible a la contaminació atmosfèrica.
L’avís preventiu és una fase prèvia a un possible episodi ambiental, que no implica necessàriament restriccions, però sí l’activació de mesures per reduir les emissions contaminants. En aquest sentit, s’ha informat la ciutadania a través de panells lluminosos als principals eixos viaris i s’ha notificat a les activitats industrials i a les obres perquè activin els protocols previstos en aquests casos.
Des de la Generalitat també es recomana als municipis, com Terrassa, aturar o reduir les activitats que generin pols, especialment les relacionades amb materials pulverulents, així com fomentar una mobilitat més sostenible mentre duri l’episodi.
Pel que fa a la ciutadania, es demana prioritzar el transport públic, reduir l’ús del vehicle privat, compartir cotxe sempre que sigui possible i optar pels desplaçaments a peu o amb bicicleta, preferentment per carrers amb poc trànsit. També es recomana una conducció eficient i regular la climatització de les llars i establiments per disminuir el consum energètic.
La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental farà un seguiment diari de l’evolució dels nivells de PM10 i valorarà si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació o desactivar-lo en funció de l’evolució de la qualitat de l’aire.