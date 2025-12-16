La Cambra de Comerç de Terrassa reflexiona sobre la dependència a les pantalles en la seva postal de Nadal

Anna Pont Fitó, estudiant de segon curs del cicle formatiu de grau superior de Gràfica Interactiva de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, ha estat l’encarregada de dissenyar la postal de Nadal oficial de la Cambra de Comerç de Terrassa per a l’any 2025. La presentació de l’obra i el lliurament de premis ha tingut lloc aquest dimarts al peu del tradicional avet de tres metres que presideix la planta principal de l’edifici de la Cambra.
El president de la Cambra, Ramon Talamàs, ha lliurat a la guanyadora un iPad amb Apple Pencil (USB-C) i el programari Procreate, mentre que els altres dotze estudiants participants van rebre un USB i un diploma digital de reconeixement pel seu esforç. L’acte ha comptat amb la presència del professorat que ha guiat els projectes dels alumnes. Aquesta iniciativa arriba enguany a la tercera edició de la col·laboració entre la Cambra i l’Escola Municipal d’Art i Disseny, unint creativitat, tecnologia, empresa i sostenibilitat.
La nadala d’enguany, inspirada en l’eslògan “Aixequem la mirada, creem vincles”, reflexiona sobre la dependència de les pantalles i la necessitat de recuperar les relacions humanes. Segons Pont Fitó, “les persones són representades com a estrelles, mentre que els vincles que creen se simbolitzen en constel·lacions. Els llaços humans es mostren a través de les connexions entre les estrelles, transmetent la idea que tots formem part d’un conjunt més gran”.