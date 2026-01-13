Els terrassencs ocupats augmenten en 2.150 persones el 2025

Terrassa ha tancat l'any 2025 amb un augment d'un 2,11% en el nombre de residents a la ciutat afiliats a la Seguretat Social. Segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, l'any passat va acabar amb 104.005 terrassencs ocupats, marcant la dada més alta de la sèrie històrica en un mes de desembre. La xifra actual supera en 2.150 treballadors a la del 31 de desembre del 2024, quan eren 101.855.
L'augment ha estat una mica més pronunciat entre la població masculina que la femenina. L'any 2025 va acabar amb 54.685 homes afiliats a la Seguretat Social, 1.180 (+2,21%) més que un any abans. El creixement de les dones va ser d'un 2% (+965), arribant a les 49.315.
L'única franja d'edat que va experimentar una davallada interanual és la de terrassencs entre 30 i 44 anys, amb 33.520 afiliats el desembre del 2025, 30 menys que un any abans (-0,09%). En el grup de menors de 30 anys van créixer un 4,73% (+885), arribant als 19.615 i a l'altre extrem, en el tram de 55 anys o més, van augmentar un 5,4% (+1.040), fins als 20.285. En la franja d'entre 45 i 54 anys, es van incrementar un 0,84% (+255), arribant als 3.0615.
El gran municipi català amb l'augment més elevat d'afiliats estrangers
Per origen, els afiliats de nacionalitat espanyola van arribar a 89.745, 1.015 més que en acabar el 2024 (+1,14%). Els estrangers es van incrementar molt més. Ho van fer en un +8,65%. I és que van arribar a 14.260, 1.135 més que un any abans De fet, Terrassa és el municipi català de més de 50.000 habitants amb una crescuda més gran dels afiliats de nacionalitat estrangera.
Pel que fa a les afiliacions (una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents), aquestes van acabar l'any situant-se, sempre amb resultats arrodonits a valors mútiples de cinc, en 109.330 per les 106.305 de finals del 2024. Així doncs, hi va haver un augment interanual de 3.025 afiliacions i, en termes percentuals, d'un 2,85%.
Per sectors, només l'agricultura va mantenir-se en les mateixes 125 afiliacions d'un any enrere. El sector amb un increment percentual més gran va ser la construcció, amb un +4,25%, sumant 360 afiliacions i arribant a les 8.825. Les afiliacions en els serveis van créixer un 2,28%, fins a les 82.930 (+1.845). En la indústria ho van fer en un 1,01%, fins a les 17.455 (+175).
Per tipus de relació laboral, el 2025 va acabar amb 96.720 afiliacions de terrassencs a la Seguretat Social per compte d'altri (+3,2%; +2.995) i 12.610 per compte propi (+0,28; +35).
Petit descens l'últim mes de l'any
Tot i l'evolució interanual positiva, el desembre les afiliacions de residents a Terrassa es van reduir en 1.340, un 1,21%, en comparació amb el novembre.
El nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social també va recular un pèl respecte d'un mes abans. Es van perdre 1.215 cotitzants respecte del novembre (-1,15%), amb un descens més accentuat en el cas dels homes (-810; -1,46%) que les dones (-415; -0,83%).
De fet, si ens centrem en l'anàlisi mes a mes, al llarg del 2025 el màxim nombre d'afiliats a Terrassa es va registrar, com en 19 dels 24 municipis catalans de més de 50.000 habitants, al mes de novembre, amb 105.220 cotitzants. En canvi, el mínim no va seguir la dinàmica general i a la nostra ciutat es va produir a l'agost, amb 101.120 treballadors, i no al gener.