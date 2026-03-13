Sensofar impulsa la seva presència internacional amb una nova filial al Regne Unit

El grup multinacional terrassenc Sensofar continua avançant en la seva estratègia d’expansió internacional amb nous moviments per reforçar la seva presència en mercats tecnològics clau. L’empresa, especialitzada en solucions de metrologia òptica d’alta precisió, ha anunciat la creació d’una nova filial al Regne Unit i l’ampliació dels seus equips comercials i tècnics a Corea del Sud i a l’Índia.
El pas més destacat d’aquesta nova fase d’expansió és la creació de Sensofar UK Ltd., la nova filial de la companyia al Regne Unit. La nova oficina donarà suport al desenvolupament de negoci, l’assistència als clients i la consultoria tècnica al mercat britànic. Segons l’empresa, aquesta implantació permetrà oferir un servei més proper i especialitzat en un dels mercats europeus més avançats en investigació, fabricació avançada i indústria d’alta tecnologia.
Marc Canales, conseller delegat de Sensofar, destaca que el Regne Unit ja era des de fa temps un mercat rellevant per a la companyia. “Establir Sensofar UK Ltd. és un pas natural en el nostre creixement internacional. Ens permet treballar encara més a prop dels nostres clients, reforçar aliances locals i oferir el nivell d’excel·lència tècnica i capacitat de resposta que defineix Sensofar arreu del món”, afirma.
La filial comptarà amb el suport de Harry Wilcox com a director tècnic de vendes, que serà una figura clau en el desenvolupament comercial i tècnic de la companyia al país.
Reforç a Corea del Sud i més capacitat tècnica a l’Índia
En paral·lel, Sensofar també reforça la seva presència a Corea del Sud amb la incorporació de Jeun Hunggyn com a especialista de vendes. La seva tasca se centrarà a ampliar les oportunitats comercials i consolidar relacions amb sectors on la metrologia òptica d’alta precisió és especialment rellevant.
La companyia considera el mercat asiàtic un dels més dinàmics en innovació tecnològica, fet que justifica la seva aposta per continuar-hi invertint en equips i presència local.
A més, a l’Índia, Sensofar ha incorporat Amit Kumar com a especialista de producte i aplicacions, amb l’objectiu de reforçar el suport tècnic i l’expertesa en aplicacions de mesura de superfícies. Les seves funcions inclouran ajudar clients d’entorns industrials i de recerca a implementar i utilitzar les tecnologies de l’empresa en projectes avançats de mesura i caracterització de superfícies.