La Cambra de Comerç de Terrassa assumeix un paper destacat en la recta final del projecte europeu LIBECCIO, una iniciativa que busca impulsar un model de turisme més sostenible a la regió mediterrània a partir de la transformació digital i l’ús de dades. La institució terrassenca lidera el pla de capitalització del programa, una fase clau per garantir que els resultats obtinguts es puguin aplicar en altres territoris.
El projecte, en marxa des de principis del 2024, compta amb deu socis de set països europeus i forma part del programa Interreg Euro-MED 2021-2027. El consorci està encapçalat per la Regió d’Emília-Romanya (Itàlia) i reuneix entitats d’Itàlia, Grècia, Montenegro, Eslovènia, Espanya, Bòsnia i Hercegovina i Bulgària amb l’objectiu de millorar la governança turística i reforçar la resiliència de les destinacions.
En aquest context, la Cambra de Terrassa és responsable de definir com es podran escalar i mantenir les eines creades durant el projecte. “Liderem el pla de capitalització de LIBECCIO amb un doble objectiu: garantir la continuïtat i l’escalabilitat de la plataforma DMSS (Destination Management Support System) a altres territoris i assegurar la pervivència d’ETIP”, explica Marianella Pereira, responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la Cambra.
La plataforma DMSS (Destination Management Support System) és una eina que permet facilitar la presa de decisions en la gestió de les destinacions turístiques a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors compartits entre territoris. Paral·lelament, el projecte també impulsa l’ETIP (Euro Mediterranean Innovation Platform), una xarxa d’actors del sector turístic que integra empreses, administracions, universitats i ciutadania amb la voluntat de promoure projectes d’innovació turística a escala mediterrània.
Trobada de socis a Montenegro
Els avenços del projecte s’han revisat recentment en una reunió celebrada els dies 4 i 5 de març a Kotor (Montenegro), ciutat declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO. A la trobada hi van participar representants dels diferents territoris socis, entre ells la Cambra de Comerç de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa.
Durant les sessions de treball es van analitzar les activitats desenvolupades en cada territori, els resultats dels “living labs” impulsats pels territoris pilots i el grau de maduresa de cada destinació en la recollida i gestió de dades turístiques.
Segons Pereira, l’objectiu final és avançar cap a una gestió turística “més sostenible, intel·ligent i basada en evidències”, alineada amb les prioritats del programa europeu en matèria de turisme responsable i adaptació al canvi climàtic.
Terrassa, destinació pilot
En el marc del projecte, Terrassa actua com a destinació pilot per provar i validar la plataforma digital desenvolupada. L’Ajuntament de Terrassa i la Cambra treballen conjuntament des de l’inici del programa en accions de sensibilització i en activitats com els “Info Day”, destinades a implicar els actors locals del sector turístic. També lideren la creació de l’Euro Med Tourism Innovation Platform (ETIP) per connectar la comunitat turística mediterrània sota el paradigma de la quàdruple hèlix.
“Aquesta col·laboració permet testar la recollida i l’anàlisi de dades a escala local, contribuint així al desenvolupament d’un model replicable a altres territoris mediterranis que vulguin avançar cap a una gestió turística més sostenible i intel·ligent”, explica Pereira.
La fase final del projecte culminarà el juny vinent amb la conferència final a Rimini (Itàlia), on es presentaran els resultats obtinguts i les propostes per garantir la continuïtat de les eines i aliances creades en el marc de LIBECCIO. Segons els promotors, la iniciativa vol consolidar una base de cooperació entre territoris que faciliti l’impuls d’un turisme més sostenible i innovador a la regió mediterrània.