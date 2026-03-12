L’Organització d’Autònoms de Catalunya – Autcat celebra la decisió de la Comissió Europea de portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per no haver transposat la directiva que permet aplicar el règim d’IVA franquiciat. Aquesta normativa hauria de beneficiar els autònoms i petites empreses amb una facturació anual inferior als 85.000 euros, indica l'entitat amb seu a Terrassa.
L'Autcat lamenta que actualment, els professionals autònoms a Espanya no poden acollir-se a aquest règim, ja implantat en la majoria d’estats membres, que permet no repercutir l’IVA a les factures ni assumir les obligacions administratives associades. Tot i que la normativa europea deixa als estats decidir la seva aplicació interna, obliga a garantir que els professionals puguin beneficiar-se’n quan operen en altres països de la UE, un dret que tampoc està garantit a l’Estat espanyol. L’Autcat denuncia que aquesta situació perpetua un greuge comparatiu i situa els autònoms en clara desigualtat.
La presidenta de l’entitat, Marta Sánchez Ugart, ha assegurat que “Europa posa límits a una inacció injustificable. Els autònoms no poden continuar pagant el cost polític de no voler fer reformes que són de sentit comú”. En paraules seves, “no estem demanant cap privilegi, sinó condicions justes per treballar i competir en igualtat amb la resta d’autònoms europeus. Cada any de retard és un any més de pressió fiscal, de burocràcia innecessària i de dificultats per mantenir l’activitat”.
L’Autcat exigeix que el Govern espanyol actuï amb urgència i permeti als autònoms accedir a un règim d’IVA més just i adaptat a la seva realitat. Segons l’entitat, aquesta mesura alleujaria la càrrega econòmica i administrativa de milers de professionals i posaria fi a la inseguretat jurídica derivada de la no aprovació de la pròrroga dels mòduls.
L’organització recorda que ha traslladat aquesta reivindicació en repetides ocasions tant a les administracions com als grups polítics i que la mateixa situació ja havia estat denunciada per l’ATA davant la Comissió Europea.