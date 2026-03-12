Els terrassencs ocupats creixen lleugerament al febrer

La Seguretat Social ha tancat el mes de febrer amb 104.745 residents a Terrassa afiliats, segons les dades publicades aquest dijous per l’Idescat, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc. Això representa un augment de 340 ocupats respecte al mes de gener, quan la ciutat comptava amb 104.405 treballadors. En termes percentuals, el creixement és moderat, d’un 0,33%.
Per sexe, l’augment ha estat similar en homes i dones, tot i que lleugerament més pronunciat entre els primers. L’ocupació masculina ha crescut un 0,33%, amb 180 homes més afiliats, fins als 55.210, mentre que les dones ocupades han pujat un 0,32%, amb 160 més, arribant a les 49.535.
Tots els grups d’edat han registrat increments, tot i que amb diferències. La franja de 45 anys o més és la que ha experimentat un creixement més destacat, amb un +0,59% i 120 treballadors més, fins a un total de 20.585.
Pel que fa a la nacionalitat, els afiliats espanyols han passat de 90.060 a 90.250 (+0,21%), mentre que els estrangers han crescut de 14.345 a 14.495 (+1,05%).
Pel que fa a les afiliacions, que comptabilitzen cada situació de cotització d’una mateixa persona —ja sigui perquè té més d’una activitat laboral dins d’un mateix règim o en diferents—, Terrassa ha superat novament la barrera de les 110.000, amb un total de 110.115 afiliacions al febrer, 375 més que al gener (+0,34%).
En els grans sectors d’activitat econòmica, els increments han estat generals, excepte a l’agricultura, que ha mantingut les 135 afiliacions del mes anterior. La indústria ha sumat 60 afiliacions més (+0,34%), arribant a 17.630, i la construcció també ha crescut 60 afiliacions (+0,69%), fins a 8.780. Els serveis han registrat 83.570 afiliacions, 250 més (+0,30%).
Pel que fa a la forma d’ocupació, les afiliacions per compte d’altri han augmentat en 315 (+0,32%), fins a les 97.495, mentre que les de compte propi han crescut un 0,48%, fins a 12.620 (+60).
En la comparació interanual, Terrassa compta ara amb 2.650 afiliats més (+2,60%) i 2.885 afiliacions més (+2,69%) que el febrer del 2025.