La Cecot i el PP coincideixen en la necessitat d'impulsar la indústria i la competitivitat fiscal

La Cecot i el Partit Popular de Catalunya (PPC) han coincidit aquest divendres en la necessitat d’impulsar la indústria catalana, millorar la competitivitat fiscal i reforçar el suport als autònoms. Representants de l'organització multisectorial i la formació política han mantingut una sessió de treball a la seu de la patronal a Terrassa en el marc de la ronda de contactes que l'entitat empresarial impulsa amb les formacions polítiques amb representació parlamentària.
En una atenció als mitjans de comunicació abans d'iniciar la trobada, el president de la Cecot, Xavier Panés, ha destacat que aquestes trobades permeten compartir amb els partits les principals preocupacions de les empreses. “Per nosaltres és fonamental poder intercanviar opinions i donar a conèixer les inquietuds del teixit empresarial sobre qüestions com l’àmbit laboral, els aspectes fiscals o el paper de la indústria”, ha afirmat.
Panés també ha subratllat que la reunió arriba en un moment polític rellevant, marcat per la incertesa sobre l’aprovació dels pressupostos. En aquest sentit, ha defensat que disposar de comptes públics és essencial per al funcionament de l’economia. “Sempre defensem que hi hagi pressupost perquè és un instrument fonamental perquè el país no s’aturi i pugui seguir avançant”, ha assenyalat.
El president de la patronal ha remarcat que els debats amb els partits no es limiten a mesures immediates, sinó que també busquen abordar els grans reptes estructurals de l’economia catalana. Segons ha explicat, les propostes que s’hi posen sobre la taula –en aquest cas al voltant de quatre eixos temàtics: autònoms, reindustrialització, política fiscal i marc laboral— tenen una perspectiva a mitjà i llarg termini, amb l’objectiu d’anticipar solucions per als propers anys.
Per la seva banda, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha agraït la invitació de la Cecot i ha qualificat l’entitat com “una història d’èxit” dins del panorama empresarial català. El líder popular ha destacat que la trobada permet abordar qüestions que considera clau per al futur econòmic del país. Entre aquestes, ha situat la situació dels autònoms i el marc laboral. Fernández ha expressat la preocupació del seu partit per determinats discursos polítics que, al seu parer, qüestionen el paper dels empresaris. “Ens preocupa veure com s’ataca els autònoms o els empresaris com si fossin especuladors”, ha afirmat.
El dirigent popular també ha reivindicat el paper central de la indústria en el model econòmic català. “El futur de Catalunya o és industrial o no serà”, ha assegurat, tot advertint del que ha qualificat de certa “industrifòbia” en alguns debats públics. Segons ha argumentat, una economia amb una base industrial sòlida és clau per generar ocupació qualificada i salaris més elevats. En aquest sentit, Fernández ha defensat la necessitat d’impulsar amb més decisió les polítiques de reindustrialització i de desplegar mesures concretes vinculades al Pacte Nacional per a la Indústria. " El paper ho aguanta tot però a l'hora de la veritat no s'han impulsat encara les mesures necessàries", ha opinat.
La competitivitat fiscal ha estat un altre dels punts destacats de les declaracions. El president del PPC ha reconegut aquí sempre que "aquí hi ha matisos i cadascú pot tenir la seva opinió sobre figures impositives", però ha considerat que Catalunya necessita una política fiscal més atractiva per facilitar tant el retorn d’empreses que van traslladar la seva seu com l’arribada de noves inversions.
Conflicte a l'Orient Mitjà i carburants
Durant la compareixença també s’ha abordat l’impacte econòmic del context internacional marcat per la guerra i l’augment del preu dels carburants. Panés ha apuntat que qualsevol resposta institucional hauria de prioritzar mesures que alleugereixin la pressió sobre el preu dels combustibles, "via reducció de l'IVA", o ajudes "quirúrgiques" per a sectors especialment afectats, com l’agricultura i el transport.
Fernández, per la seva banda, ha confirmat que el PPC participarà en la reunió convocada pel president de la Generalitat amb els grups parlamentaris per abordar possibles mesures davant d’aquest context econòmic. Segons ha explicat, el seu partit hi assistirà amb la voluntat d'escoltar les propostes del Govern "i sortir d'allà amb algunes coses més". "És un moment per rebaixar els càrregues fiscals. Ens preocupa molt el sector del transport i els agricultors", ha dit.