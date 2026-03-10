Vic Comerç s'incorpora a la Cecot com a soci de ple dret

La Cecot i la Federació Vic Comerç han signat un conveni de col·laboració per reforçar el suport al comerç de proximitat i al teixit empresarial català, ampliant la relació que ambdues entitats mantenen des de fa anys. L’acord, signat pel president de la Cecot, Xavier Panés, i la presidenta de Vic Comerç, Núria Simón, té com a finalitat establir una línia de cooperació estable per millorar els serveis i la representativitat de les empreses associades.
El conveni regula i amplia la prestació de serveis per a la Federació Vic Comerç, entre els quals destaquen: assessorament laboral, fiscal i empresarial; servei d’informació amb les últimes novetats normatives i d’ajuts; accés a la borsa de treball de la Cecot; ús d’espais a les seves instal·lacions; i avantatges a la plataforma Partner Shop, que ofereix descomptes i condicions preferents en productes i serveis per a empreses. A més, la Federació tindrà representació dins la Comissió de Comerç de la Cecot.
Amb aquest nou acord, Vic Comerç s’incorpora com a soci de ple dret a la Cecot, amb participació a l’assemblea general i capacitat d’incidir en les polítiques de suport al comerç i l’empresa local.
Paral·lelament, Vic Comerç col·labora en iniciatives estratègiques impulsades per la Cecot per reforçar el comerç local i la continuïtat empresarial, com Reempresa, el mercat de compravenda de pimes; HelpEmpresa, el servei de diagnòstic empresarial; i l'Autcat, entitat de referència en la defensa dels autònoms a Catalunya.
L’acte de signatura, celebrat a la seu de la Cecot a Terrassa, ha comptat amb la presència d’Oriol Alba, secretari general de la Cecot; Núria Amela, directora d’Atenció a Empreses i Col·lectius; Marta Sánchez Ugart, presidenta d’Autcat; i Roger Noguer, gerent de Vic Comerç.
Segons ha destacat el president de Cecot, Xavier Panés, “aquest acord reforça la voluntat de la Cecot de sumar complicitats amb entitats que representen el teixit empresarial local. Treballar conjuntament amb federacions com Vic Comerç ens permet estar més a prop de la realitat dels autònoms, els comerciants i les petites empreses, i oferir-los eines i recursos per afrontar els reptes del dia a dia”. A més, Panés ha destacat que “cada nova entitat que se suma ens permet compartir recursos, coneixements i experiències i generar un impacte positiu en el desenvolupament econòmic local i territorial”.
Per la seva banda, la presidenta de Vic Comerç, Núria Simón, ha valorat positivament l’acord i ha destacat que “aquesta aliança ens permet reforçar els serveis i les eines que oferim als comerciants i empreses de la ciutat, i també augmentar la presència de Vic Comerç en els espais de debat sobre les polítiques que afecten el comerç i l’empresa”. Simón ha afegit que “treballar conjuntament amb una entitat com la Cecot ens ajuda a afrontar amb més força els reptes que tenim avui el comerç, com la competitivitat, la digitalització o el relleu generacional”.