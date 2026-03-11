Les cambres de Terrassa i Sabadell defensen la suma de forces, sense fusió aviat

La possibilitat de reforçar la cooperació entre les cambres de comerç del Vallès va tornar a aparèixer dimarts en un debat organitzat per Sant Cugat Empresarial en el marc de la seva assemblea general. Els presidents de les cambres de Terrassa i Sabadell, Ramon Talamàs i Ramon Alberich, van coincidir a reivindicar el pes econòmic i institucional al territori.
Durant la conversa es va posar sobre la taula la conveniència de sumar forces per reforçar la projecció del Vallès. Els dos presidents van assenyalar que una major coordinació, integració territorial o governança conjunta –fins i tot una fusió de les dues cambres– podria contribuir a donar més visibilitat al Vallès i a reforçar la seva capacitat d’incidència davant les administracions.
Talamàs considera que és una qüestió que podria tenir sentit a mitjà o llarg termini. “Seguim amb la idea que això, conjuntament amb el que seria el Vallès Oriental, podria ser un bon tema per desenvolupar”, indica. Amb tot, remarca que en aquests moments no hi ha cap procés obert i que qualsevol debat sobre el futur mapa cameral ha d’esperar primer la nova Llei de Cambres.
Un procés llarg
La norma podria aprovar-se abans de l’estiu i, a partir d’aquí, el mandat actual de les cambres entrarà en la fase final, fet que fa poc probable abordar una reforma d’aquest abast. “És un procés llarg i probablement ja no ens tocarà ni al president de Sabadell ni a mi liderar-lo”, apunta Talamàs, que, tot i això, insisteix que no hi tanquen la porta.
Per la seva banda, Alberich subratlla que l’actual mapa cameral mostra anomalies. Sobre el procés, alerta que “demana reflexió, amb arestes i possibles malentesos, però tot això forma part de processos d’aquesta naturalesa”, però defensa que una única Cambra de Comerç al Vallès Occidental no seria només una qüestió administrativa, sinó “una oportunitat per reforçar el Vallès Occidental, posar-la en valor i reclamar l’atenció política i econòmica que mereix”.
El debat sobre el futur de les cambres del Vallès no és nou. Fa aproximadament un any, en una trobada amb mitjans de comunicació, Talamàs ja havia admès que, en un escenari futur, es podria estudiar una possible fusió.