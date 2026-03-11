La contractació a Terrassa creix entre els majors de 45 anys

Els majors de 45 anys són el grup on més ha crescut la contractació a Terrassa segons les dades del febrer recollides per l'Observatori del Treball i el Model Productiu. Durant aquest mes es van formalitzar 4.574 contractes amb lloc de treball a la ciutat, només 14 menys que al gener, una variació mensual del -0,31%. En comparació amb el mateix mes del 2025, però, la xifra és notablement superior: hi ha 377 contractes més, cosa que representa un increment del 8,98%.
L’evolució per franges d’edat mostra que el creixement es concentra sobretot entre els majors de 45 anys. Aquest col·lectiu va registrar 1.261 contractes al febrer, 115 més que al gener, fet que suposa un augment mensual del 10,03%. En termes anuals, l’increment és encara més destacat: 180 contractes més que fa un any, amb una variació del 16,65%, la més elevada de totes les franges.
En tots dos casos, han crescut tant els contractes indefinits com els temporals però en la comparació mensual la pujada ha estat més intensa en els primers i interanualment, en els segons.
Els joves mostren una evolució més irregular. El grup de 20 a 24 anys va registrar 957 contractes al febrer, 128 menys que al gener, una caiguda de l’11,8%. Tot i això, en comparació amb el febrer del 2025 aquest segment continua registrant un augment del 8,26%. També es redueixen lleugerament els contractes entre els menors de 20 anys i entre els treballadors de 25 a 29 anys respecte al gener, mentre que el grup de 30 a 44 anys presenta un increment moderat del 2,7%. Interanualment, els contractes augmenten en totes les franges.
Pel que fa al tipus de contracte, les dades del febrer mostren una disminució dels temporals i un increment dels indefinits respecte al mes anterior. Els contractes per temps determinat se situen en 2.540, amb 163 menys que al gener (-6,03%), mentre que els indefinits arriben als 2.034, amb 149 més que el mes anterior (+7,9%). En comparació amb fa un any, però, l’augment és més intens en els temporals, que creixen un 15,2%, mentre que els indefinits ho fan un 2,11%.
La contractació també continua sent lleugerament més elevada entre les dones que entre els homes. Al febrer es van registrar 2.426 contractes signats per dones i 2.148 per homes. Intermensualment, la contractació masculina ha augmentat un 1,52%, amb 32 contractes més que el gener, mentre la femenina ha minvat un 1,86%, amb 46 contractes menys. En termes anuals, en canvi, el creixement és més intens entre les dones, amb 241 contractes més que fa un any (+11,03%), mentre que entre els homes l’increment és de 136 contractes (+6,76%).