La Cecot reclama que l’Estat assumeixi el cost del nou permís laboral per dol, ampliat fins a deu dies laborables, i critica que el Govern espanyol hagi aprovat la mesura sense un acord previ amb els agents socials. La patronal assegura compartir la necessitat de protegir els treballadors davant la pèrdua d’un familiar, però considera que el finançament d’aquest dret no pot recaure exclusivament sobre les empreses.
"No estem discutint si una persona necessita dos, deu o més dies per afrontar la pèrdua d’un familiar. El que qüestionem és que el Govern fixi unilateralment la resposta i traslladi el cost i l’organització exclusivament a l’empresa", ha assenyalat Xavier Panés, president de la Cecot, després que el Consell de Ministres hagi aprovat aquest dimarts el reial decret llei que amplia el permís per defunció del cònjuge, parella de fet, pare, mare o fills.
L’organització empresarial defensa que una negociació entre el Govern, els sindicats i les patronals podria donar lloc a fórmules de protecció fins i tot més àmplies o flexibles, sempre que també s’acordessin el finançament i les mesures necessàries per garantir la continuïtat de l’activitat. "Potser el resultat d’una negociació no serien deu dies. Podria ser una altra fórmula, fins i tot més protectora per a la persona", ha apuntat Panés.
La patronal posa el focus especialment en les microempreses, que, segons argumenta, tenen menys marge per reorganitzar-se davant una absència prolongada. Com a exemple, assenyala que en una empresa de tres persones l'absència d'una d'elles pot obligar a redistribuir les funcions d'un terç de l'equip, modificar terminis i reorganitzar serveis o comandes. També alerta que, en determinades ocupacions qualificades o molt específiques, no sempre és possible trobar una substitució immediata.
La Cecot considera que, si el permís respon a una necessitat de protecció social compartida pel conjunt de la societat, l’Estat també ha d’assumir la seva part de responsabilitat en el finançament. En aquest sentit, la patronal sosté que les empreses ja han hagut de fer front els últims anys a increments de costos vinculats als salaris, les cotitzacions socials i les noves obligacions laborals, un impacte que, al seu parer, resulta especialment difícil d'absorbir per als negocis de menor dimensió.
La Cecot ja havia expressat aquestes preocupacions el desembre del 2025, quan va reclamar "diàleg social real i seriós" davant la proposta d'ampliació dels permisos laborals. Ara lamenta que la mesura s'hagi aprovat mitjançant un reial decret llei sense un acord previ en el marc del diàleg social. "Negociar no significa impedir que s'ampliïn drets. Significa trobar la millor manera de fer-los efectius i sostenibles", ha conclòs Panés.